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55 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Гватемале

Пожарные работают на месте смертельной аварии автобуса, упавшего с моста на окраине города Гватемала, понедельник, 10 февраля 2025 г.
Пожарные работают на месте смертельной аварии автобуса, упавшего с моста на окраине города Гватемала, понедельник, 10 февраля 2025 г. Авторское право Moises Castillo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Moises Castillo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По меньшей мере 55 человек погибли в результате падения автобуса с моста на окраине столицы Гватемалы. Он съехал с шоссе из-за столкновения автомобилей. Президент страны объявил вторник днём национального траура.

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По меньшей мере 55 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Гватемале.

Авария произошла в понедельник на окраине столицы. Следователи сообщили, что на месте происшествия были обнаружены тела 53 человек, больница Сан-Хуан-де-Диос подтвердила, что двое доставленных туда пассажиров также скончались.

Пожарные транспортируют пассажира, погибшего в автобусной аварии на окраине столицы Гватемалы, 10 февраля 2025 г.
Пожарные транспортируют пассажира, погибшего в автобусной аварии на окраине столицы Гватемалы, 10 февраля 2025 г.AP Photo

Представитель пожарной охраны рассказал, что в результате столкновения нескольких автомобилей автобус съехал с дороги и упал с высоты 35 метров в крутое ущелье. Внизу протекал ручей, автобус перевернулся и наполовину затонул.

Он следовал из города Эль-Прогресо, расположенного к северо-востоку от столицы. Представитель пожарных сообщил, что среди жертв были дети.

Президент страны Бернардо Аревало выразил соболезнования погибшим и пострадавшим и объявил вторник днём национального траура.

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