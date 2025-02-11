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"Наша приверженность Украине непоколебима" - ЕИБ объявил о выделении 1 млрд евро

Глава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, Украина, 10 февраля 2025 г.
Глава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо и президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, Украина, 10 февраля 2025 г. Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP & EBU
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо заявила, что Украина - "наш приоритет в данный момент", добавив, что стороны подписали "соглашения о привлечении 1 млрд евро инвестиций в государственный и частный сектор".

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Новые инициативы по поддержке экономики и энергетики Украины обсудили в понедельник в Киеве президент Владимир Зеленский и глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.

Визит стал первой официальной поездкой Кальвиньо за пределы Евросоюза с момента вступления в должность в январе прошлого года. Она подтвердила неизменную приверженность ЕИБ Украине, подчеркнув, что банк остаётся одним из основных инвестиционных партнёров страны.

Очевидно, что Украина сейчас - наш главный приоритет. Наша приверженность Украине непоколебима, и Европейский инвестиционный банк является одним из основных, если не главным, инвестиционным партнером страны на данный момент... Мы ускорили реализацию проектов на местах, и я рада, что сегодня мы смогли подписать соглашения о привлечении 1 миллиарда евро инвестиций
Надя Кальвиньо
глава Европейского инвестиционного банка

Речь идёт об инвестициях в критически важную инфраструктуру, а именно: в энергетические системы, водоснабжение и школьные бомбоубежища. Кроме того, почти 500 миллионов евро будут направлены через крупнейшие украинские банки на поддержку малых и средних предприятий, в том числе тех, которые работают вблизи линии фронта. Глава ЕИБ также подчеркнула, что цель банка - помочь перемещенным украинцам как можно скорее вернуться к нормальной жизни в условиях справедливого и прочного мира.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил на встрече, что представители команды президента США Дональда Трампа посетят Украину на этой неделе в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

На этой неделе мы ожидаем некоторых серьёзных людей из команды президента Трампа в Украине перед Мюнхенской конференцией. Затем состоится Мюнхенская конференция. У меня там будет ряд встреч с вице-президентом, а также будут встречи с командой президента Трампа
Владимир Зеленский
президент Украины

Зеленский отметил, что в сегодняшнем контексте важно "не жить слухами и просто какими-то сообщениями, которые есть в средствах массовой информации”.

Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды Соединенных Штатов Америки над общим видением, желательно, главных вещей. Конечно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей - о том, как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине и украинцам”, - заявил он в частности.

Анонстрованое финансирование - часть более масштабной программы помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро. ЕИБ и Еврокомиссия намерены окончательно утвердить выделение 2 миллиардов евро в рамках программы банка. Кроме того, ЕИБ выделяет кредит в размере 100 миллионов евро и предоставляет гарантии для разблокирования еще 400 миллионов кредитов для ключевых украинских банков, включая Укрэксимбанк, Прокредитбанк и Укргазбанк.

Ожидается, что эта финансовая поддержка поможет малому и среднему бизнесу, который имеет жизненно важное значение для экономики Украины. Как отмечают эксперты, общий объём "портфеля" ЕИБ в Украине - один из крупнейших и включает 25 проектов общей стоимостью 4,95 млрд евро, направленных на развитие транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

Украинское правительство и ЕИБ также обсуждают дальнейшие инвестиции в пограничные пункты пропуска, дорожную инфраструктуру, муниципальную поддержку и стабильность энергетического сектора. С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ мобилизовал более 2 миллиардов евро в поддержку Киева.

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