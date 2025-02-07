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Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда в связи с расследованием в отношении Израиля

Президент Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 4 февраля 2025 года, в Вашингтоне.
Президент Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 4 февраля 2025 года, в Вашингтоне. Авторское право Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Президент США Дональд Трамп обвинил Международный уголовный суд в "незаконных и необоснованных действиях, направленных против Америки и нашего близкого союзника Израиля".

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Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда в связи с расследованиями в отношении Израиля, близкого союзника США.

Ни США, ни Израиль не являются членами суда и не признают его решений. Израиль - близкий союзник США. Недавно суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с его действиями в отношении палестинцев в Газе после беспрецедентного нападения террористической группировки ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023 года.

Десятки тысяч палестинцев, включая детей, были убиты в ходе ответных действий израильских военных по данным, представленным Минздравом Газы под управлением ХАМАС.

В подписанном Трампом приказе МУС обвиняется в "незаконных и необоснованных действиях, направленных против Америки и нашего близкого союзника Израиля", а также в злоупотреблении своими полномочиями путем выдачи "необоснованных ордеров на арест" против Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

"МУС не имеет юрисдикции над Соединенными Штатами или Израилем", - говорится в приказе, и добавляется, что суд создал "опасный прецедент" своими действиями против обеих стран.

Действия Трампа последовали во время визита Нетаньяху в Вашингтон. Во вторник он и Трамп провели переговоры в Белом доме, а в четверг Нетаньяху встретился с законодателями на Капитолийском холме.

В указе говорится, что США наложат "ощутимые и значительные последствия" на тех, кто несет ответственность за "проступки" МУС. Меры могут включать блокировку имущества и активов, а также запрет на въезд в США должностных лиц, сотрудников и родственников МУС.

Правозащитники заявили, что санкции в отношении сотрудников суда окажут серьезное воздействие и будут противоречить интересам США в других зонах конфликтов, где суд проводит расследования.

"Жертвы нарушений прав человека по всему миру обращаются в Международный уголовный суд, когда им больше некуда идти, а указ президента Трампа усложнит им возможность добиться справедливости, - сказал Чарли Хогл, штатный юрист проекта по национальной безопасности Американского союза защиты гражданских свобод. - Этот указ также вызывает серьезные сомнения в отношении Первой поправки, поскольку подвергает людей в США риску сурового наказания за помощь суду в выявлении и расследовании злодеяний, совершенных где угодно и кем угодно".

Хогл сказал, что приказ "является атакой как на подотчетность, так и на свободу слова".

Как и Израиль, США не входят в страны, от которых представлены 124 членов суда. Вашингтон давно говорит о своих подозрениях, что "Глобальный суд", состоящий из неизбираемых судей, может произвольно преследовать американских чиновников. Закон 2002 года разрешает Пентагону освободить любого американца или союзника США, задержанного судом. В 2020 году Трамп ввел санкции против предшественницы Карима Хана, Фату Бенсуды, в связи с ее решением начать расследование военных преступлений, совершенных всеми сторонами, включая США, в Афганистане.

Позже при президенте Джо Байдене эти санкции были сняты, и США начали осторожно сотрудничать с трибуналом - особенно после того, как Хан в 2023 году обвинил президента России Владимира Путина в военных преступлениях в Украине.

Сам глава МУС Карим Хан был обвинен в сексуальных домогательствах минувшей осенью, а газета The Guardian выяснила, что Хан попытался замять это дело.

Любые санкции могут подорвать работу суда, затруднив поездки его следователей и поставив под угрозу разработанные в США технологии защиты доказательств. В прошлом году суд подвергся крупной кибератаке, в результате которой сотрудники несколько недель не могли получить доступ к файлам.

Некоторые европейские страны принимают ответные меры. Нидерланды в своем заявлении в конце прошлого года призвали других членов МУС "сотрудничать для снижения рисков, связанных с этими возможными санкциями, чтобы суд мог продолжать свою работу и выполнять свой мандат".

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