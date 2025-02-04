Шольц назвал "эгоистичным" стремление Трампа заполучить украинские редкозёмы в обмен на помощь

Трамп хочет выдвинуть условия для продолжения военной и финансовой поддержки: Украина должна поставлять США ценное сырьё. Канцлер ФРГ назвал это требование "эгоистичным". По данным украинских СМИ, Киев не против предоставления доступа к стратегическим месторождениям своему главному партнёру.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил предложение президента США Дональда Трампа увязать дальнейшую военную помощь Украине с доступом к её ценному сырью.

Это было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы страны для финансирования оборонных возможностей, сказал Шольц после неформального саммита ЕС в Брюсселе в понедельник.

По словам канцлера, которого цитирует Tagesschau, редкоземельные металлы должны быть использованы для послевоенного восстановления Украины.

"Это серьёзные задачи, если учесть огромные разрушения. Поэтому ресурсы страны должны быть использованы для финансирования всего, что необходимо после завершения войны", – подчеркнул Шольц.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Украиной о доступе к редкоземельным материалам, необходимых для производства смартфонов, электромобилей и других высокотехнологичных продуктов, в качестве условия для продолжения поддержки США в войне против России.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп посетовал на то, что США направили Украине больше военной и экономической помощи, чем их европейские партнёры, потребовав своеобразной компенсации за поддержку Вашингтона в размере "почти 300 миллиардов долларов".

По словам главы Белого дома, украинское правительство сообщило ему о своей готовности заключить сделку, чтобы предоставить США доступ к элементам, имеющим решающее значение для современной высокотехнологичной экономики.

"Я хочу иметь гарантии в отношении редкоземельных элементов", – добавил миллиардер.

Мы шлём [украинцам] сотни миллиардов долларов. У них отличные редкозёмы. Мне нужны гарантии, и они готовы мне их дать. Дональд Трамп 47-й президент США

Трамп также в очередной раз подверг резкой критике своего предшественника, но уже в новом контексте: "Байден никогда не просил у них денег. Он никогда не говорил: "Вы должны заплатить". Он просто раздавал деньги", – заявил Трамп, добавив, что работает с Киевом над завершением "некоторых сделок", чтобы обеспечить гарантии поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп говорил, что добьётся окончания войны за 24 часа, сейчас же он утверждает, что переговоры о перемирии идут в нужном направлении. "Мы добились большого прогресса по России, Украине. Посмотрим, что произойдёт. Мы собираемся остановить эту нелепую войну", – заявил он.

Во вторник идею сотрудничества Украины и США по редкоземельным металлам прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Димтрий Песков назвал предложение Трампа оказанием помощи "на коммерческой основе".

"Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", – заявил он (цитата по "Интерфаксу").

В США не хотят, чтобы редкозёмы достались Путину

По сообщениям украинских СМИ, команда Владимира Зеленского уже вела переговоры с Трампом о предоставлении доступа к редкоземельным месторождениям.

Как передаёт канал "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, после презентации "плана победы" осенью 2024 года, издание Financial Times написало, что некоторые пункты документа "закладывались" под потенциальную победу Трампа на выборах, в частности речь шла о добыче редкоземельных металлов. Эту идею офису президента мог предложить сенатор Линдси Грэм.

Ранее Грэм утверждал, что Украины – "золотая жила" с запасами важнейших полезных ископаемых на 12 триллионов долларов, которые нужны американским компаниям и которые Запад "не может позволить себе потерять", уступив их Путину.

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Источник "Суспільного" в администрации Зеленского подчеркнул, что сотрудничество по ключевым природным ресурсам – вопрос безопасности.

"Чтобы гарантировать использование этих редкоземельных ресурсов, нужно гарантировать, чтобы россияне не оккупировали земли с этими ресурсами", – подчеркнул собеседник украинского общественного телеканала.

В 2023 году Forbes.ua оценил стоимость полезных ископаемых Украины в $14,8 трлн.

При этом более 70% общей суммы приходятся только на три области – Донецкую, Луганскую (которые находятся под частичной оккупацией России), а также Днепропетровскую.

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Геологическая служба США считает 50 минералов критически важными для экономики и национальной обороны страны, в том числе несколько видов редкозёмов, никель и литий.

По данным Bloomberg, на Китай приходится около 80% импорта редкоземельных металлов в США, которые необходимы для производства различных товаров, от смартфонов до истребителей.