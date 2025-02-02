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На острове Санторини закрыли школы из-за непрерывной сейсмической активности

Остров Санторини
Остров Санторини Авторское право Michael Virtanen/2009 AP
Авторское право Michael Virtanen/2009 AP
By Euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
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Около знаменитого греческого острова фиксируется непрерывная сейсмическая активность, из-за этого на Санторини даже закрыли школы. Эксперты не исключают более сильного землетрясения

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В Эгейском море между греческими островами Санторини (Тира) и Аморгос продолжается сейсмическая активность. В 09:22 утра по местному времени в воскресенье, по данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, был зарегистрирован сейсмический толчок магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 36 км к северо-востоку от Санторини на глубине 2 км.

Ранее, в 08:48, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в 28 км к северо-востоку от Санторини, его очаг находился на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 10:37 в морской акватории между Санторини и Аморгосом.

Эксперты подчеркивают, что "землетрясения не являются вулканическими". Тем не менее, постоянная активность означает, что нельзя исключать более крупных подземных толчков.

Именно этот факт беспокоит сейсмологов больше всего - сейсмическая активность не спадает, продолжая выдавать землетрясения каждые несколько минут, магнитуда некоторых из них превышает 4.

Экстренное совещание и меры предосторожности

В связи с интенсивной сейсмической активностью в регионе в субботу было проведено совещание Постоянного научного комитета по оценке и снижению сейсмического риска и Постоянного научного комитета по мониторингу греческой вулканической дуги OASP.

По его итогам было решено принять следующие меры предосторожности:

1. Школы должны оставаться закрытыми в понедельник 03/02/2025.

2. Гражданам избегать больших скоплений людей в закрытых районах.

3. Избегать посещения и пребывания в Старом порту Аммуди в Ие и Старом порту Фиры.

Землетрясение 1956 года

9 июля 1956 года в этом районе произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,7. Эпицентр находился к югу от острова Аморгос, самого восточного острова Кикладского архипелага в Эгейском море. Значительные разрушения произошли на Аморгосе и соседнем острове Санторини. Это было крупнейшее землетрясение в Греции в XX веке. Спустя 13 минут последовало землетрясение магнитудой 7,2 недалеко от Санторини. Оно вызвало мощное цунами, максимальная длина которого достигала 30 метров. В результате совместного воздействия землетрясения и цунами погибли 53 человека, еще 100 получили ранения.

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