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В Швеции застрелили мужчину, который несколько раз публично сжигал Коран

Салван Момика выступает в Мальме, 30 сентября 2023 года
Салван Момика выступает в Мальме, 30 сентября 2023 года Авторское право  Johan Nilsson/TT News Agency via AP
Авторское право Johan Nilsson/TT News Agency via AP
By Euronews и AP
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В Швеции убит Салван Момика. Его акции с сожжением Корана вызвали широкое возмущение в мире, а последовавшие за ними протесты способствовали росту напряженности в связи с иммиграцией из стран Ближнего Востока и преимущественно мусульманских стран.

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В Швеции застрелен выходец из Ирака, который несколько раз публично сжигал Коран в этой скандинавской стране.

В 2023 году Салван Момика устроил несколько сожжений священной книги ислама в Швеции, вызвав национальные споры и гнев в ряде мусульманских стран, по которым прокатились антишведские бунты и беспорядки.

Полиция сообщила, что в среду вечером в Сёдертелье, недалеко от Стокгольма, она получила сигнал о стрельбе и обнаружила мужчину с огнестрельными ранениями. Позже он скончался, начато предварительное расследование убийства.

В четверг прокурор Расмус Оман сообщил об аресте пяти человек. Полиция заявила, что расследует сообщения о том, что убийство могло транслироваться в социальных сетях.

Возмущение и насилие

Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил трехлетний вид на жительство в 2021-м.

Ему и еще одному мужчине были предъявлены обвинения в разжигании расовой ненависти из-за заявлений, сделанных ими в связи с сожжением Корана. Вердикт по делу должен был быть вынесен 30 января.

В четверг окружной суд Стокгольма сообщил, что оглашение приговора было отложено из-за смерти одного из обвиняемых. Судья Гёран Лундаль подтвердил, что речь идет о Момике.

Момика утверждал, что его протесты были направлены против исламской религии, а не против мусульман. Он заявлял, что хотел защитить население Швеции от посланий Корана. Шведская полиция разрешила его акции, ссылаясь на свободу слова, но при этом выдвинула против него обвинения.

В заявлении, сделанном после подтверждения факта его убийства, шведская служба безопасности СЭПО заявила, что не участвует в расследовании.

"Мы отвечаем за события в Швеции и в мире, которые считаются угрозой безопасности Швеции", - сказала пресс-секретарь спецслужбы Карин Лутц, отметив, что ведомству не поручалась защита Момики.

"Произошедшие сожжения Корана, в которых Момика был одним из тех, кто его сжигал, повлияли на безопасность Швеции, - сказала она. - И этим мы занимались. А что касается разрешений и общественной безопасности, это сфера деятельности полиции".

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