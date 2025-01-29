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В давке на крупнейшем религиозном фестивале в Индии погибли десятки людей

Индуистские верующие собираются 29 января 2025 года, чтобы совершить священное погружение в месте слияния Ганга, Ямуны и мифической реки Сарасвати.
Индуистские верующие собираются 29 января 2025 года, чтобы совершить священное погружение в месте слияния Ганга, Ямуны и мифической реки Сарасвати. Авторское право Rajesh Kumar Singh/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Rajesh Kumar Singh/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rory Sullivan
Опубликовано Последние обновления
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Трагедия произошла в ночь на среду, когда несколько миллионов верующих пришли на берег реки, чтобы совершить ритуал омовения. Официально число погибших пока не названо.

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Десятки людей погибли в результате давки на фестивале Кумбха Мела на севере Индии. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Давка произошла в ночь на среду, когда часть паломников решила перебраться через заграждение для совершения омовения в реке.

Точное число погибших пока неизвестно. Некоторые информагентства сообщают о 15 погибших, другие - о 40. Десятки людей получили травмы, некоторые из них, как сообщается, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования верующим, которые потеряли своих близких. Вместе с этим я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он в соцсети X.

Кумбха Мела - крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения. Согласно поверью, купание в месте слияния рек Ганг и Ямуна очищает от грехов.

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Главный министр штата Уттар-Прадеш, где проходит фестиваль, рассказал, что к восьми часам утра среды омовение совершили около 30 миллионов человек.

Оппозиционные политики возложили ответственность за трагедию на правящую партию "Бхаратия Джаната".

Фестиваль Кумбха Мела, который проходит раз в 12 лет, в этом году начался 13 января и продлится до 26 февраля.

В прошлом во время фестиваля уже случались давки со смертельным исходом. В 2013 году не менее 40 паломников погибли в давке на железнодорожной станции Праяграджа.

В этом году для поддержания правопорядка было привлечено около 50 тысяч сотрудников служб безопасности, в городе установлено более 2 500 камер видеонаблюдения для предупреждения подобных инцидентов.

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