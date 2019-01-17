Кумбха-мела: "праздник кувшина" в Индии

Крупнейший в мире индуистский религиозный фестиваль Кумбха Мела открылся в городе Аллахабаде (штата Уттар-Прадеш) на севере Индии. В этом году на нём ожидается около 130 млн паломников, стремящихся в ходе 49-дневного празднества совершить ритуальное омовение в месте слияния рек Ганг и Ямуна.

Фестиваль проводится в Индии раз в 12 лет. Организация нынешнего обошлась в 400 млн долларов, на которые построили целый городок с новыми дорогами, больницами , банками и туалетами. Безопасность обеспечивают 30 тысяч полицейских и военных.

Кумбха Мела означает "праздник кувшина". Омовение символизирует очищение души и тела от грехов. История праздника уходит своими корнями в древность По преданию, во время битвы богов и асуров за кувшин амриты несколько капель упали на землю в Праяге (Аллахабад), Харидваре, Уджайне и Нашике. В этих четырех городах на протяжении веков и собираются паломники.