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Трамп подписал приказ о пересмотре политики Пентагона в отношении военнослужащих-трансгендеров

Президент Дональд Трамп говорит об экономике во время мероприятия в Circa Resort and Casino в Лас-Вегасе,
Президент Дональд Трамп говорит об экономике во время мероприятия в Circa Resort and Casino в Лас-Вегасе, Авторское право AP Photo/Mark Schiefelbein
Авторское право AP Photo/Mark Schiefelbein
By Euronews
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Новый приказ о военных-трансгендерах не вводит немедленного запрета. Трамп поручил Пентагону разработать политику в отношении их службы в вооруженных силах, основанную на готовности к военной службе.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий программы по продвижению многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах.

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Другие указы главы государства направлены на восстановление на службе тысяч военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против COVID-19, а также на ограничение прав трансгендерных военнослужащих.

«У вооруженных сил Соединенных Штатов есть четкая миссия: защищать американский народ и нашу родину, являясь самой смертоносной и эффективной боевой силой… Стремление к военному совершенству не может быть размыто в угоду политическим повесткам или другим идеологиям, которые наносят вред сплоченности подразделений», – говорится в одном из указов, подписанных Трампом во время перелета из Майами в Вашингтон.

Согласно указу, выражение «гендерной идентичности», отличной от пола человека при рождении, не соответствует военным стандартам.

Президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий министру обороны Питу Хегсету пересмотреть политику Пентагона в отношении трансгендеров.

Указ говорит о запрете, но предписывает Пентагону разработать политику в отношении их службы в вооруженных силах, основанную на готовности к военной службе.

Трамп уже пытался ввести запрет на службу трансгендеров во время своего первого срока, но его решение долгие годы муссировалось в судах, а затем было отменено бывшим президентом Джо Байденом вскоре после его вступления в должность.

До назначения на эту должность Хегсет написал в своей книге "Война с воинами", что "ради новобранцев, ради военных, и в первую очередь ради безопасности страны, трансгендерам не должно быть позволено служить. Все просто".

В июле 2017 года Трамп объявил в твиттере, что не собирается разрешать трансгендерам служить в армии "в любом качестве". В течение следующих двух лет его администрация прорабатывала сложные детали того, на кого будет распространяться запрет в зависимости от того, на каком этапе хирургического перехода они находятся и как они себя идентифицируют.

В 2019 году Верховный суд США разрешил администрации частично оставить запрет в силе, пока судебные споры будут проходить судебные инстанции.

Как только Байден вступил в должность в 2021 году, одним из первых его действий стала отмена запрета. После этого Пентагон объявил, что будет также покрывать медицинские расходы военнослужащих-трансгендеров на переходный период.

Число военнослужащих-трансгендеров, о которых известно, что они служат, может составлять от 9 000 до 14 000 человек. Министерство обороны направило запросы о численности трансгендерных военнослужащих в отдельные службы. В то же время, поскольку трансгендерные военнослужащие могут идентифицировать себя по-разному, а также неизвестно, проходят ли они медицинские процедуры, единой базы данных, которая бы этим занималась, не существует.

Адвокаты, которые боролись с запретом в первый раз, заявили, что готовы оспорить запрет снова.

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