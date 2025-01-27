Санкции отменяются. Колумбия согласилась принимать депортируемых из США

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Белый дом заявил, что США не будут вводить тарифы в отношении Колумбии после того, как власти этой страны пошли на попятную и согласились принять рейсы из Соединенных Штатов с депортированными нелегальными мигрантами.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентные тарифы на все колумбийские товары после того, как в воскресенье президент Колумбии Густаво Петро отказал в посадке двум американским военным самолетам с депортированными на борту.

Поначалу Петро заявил, что его страна не будет принимать мигрантов из США не на "гражданских самолетах" и выразил надежду, что администрация Трампа будет обращаться с колумбийскими мигрантами с "достоинством и уважением".

Однако вечером в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Колумбия "согласилась на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех колумбийских нелегалов, возвращаемых из США, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек".

Ранее Трамп распорядился ввести ввести пошлины 25% на весь импорт из Колумбии, а через неделю повысить их до 50%, усилить таможенные и пограничные проверки граждан Колумбии и грузов, а также другие ответные меры после того, как Петро отказался принять самолеты.

"Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства в отношении приема и возвращения преступников", - подчеркнул Трамп, объявляя о планируемых санкциях.

Петро обвинил Трампа в недостойном обращении с мигрантами во время депортации и объявил об ответном повышении тарифов на 25%. Однако через несколько часов колумбийские власти изменили свое отношение к происходящему. Министерство иностранных дел страны объявило, что выход из "тупика" найден.

"Правительство Колумбии информирует, что тупиковая ситуация с правительством США преодолена", - говорится в документе, размещенном в соцсетях.

В МИД Колумбии добавили, что глава ведомства Луис Хильберто Мурильо вскоре посетит Вашингтон для проведения рабочих встреч и обмена дипломатическими нотами. Мурильо заверил, что страна примет колумбийцев, которые возвращаются в качестве депортированных, и гарантирует им "достойные условия".

Для возвращения колумбийских нелегалов даже пообещали отправить президентский самолет.

Американские СМИ напоминают, что США являются крупнейшим торговым партнером Колумбии. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 53,5 млрд долларов.

Трамп в первый день своего пребывания в должности подписал несколько указов, касающихся нелегальных мигрантов, пообещав "массовые депортации".

В воскресенье власти США провели серию арестов нелегальных мигрантов в Чикаго.

В пятницу два американских военных самолета со 160 мигрантами, вывезенными из США, приземлились в Гватемале.