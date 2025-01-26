Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения о прекращении огня

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ХАМАС отказался предоставить список заложников, подлежащих освобождению, что, как заявляет Израиль, нарушает соглашение о прекращении огня в Газе.

В рамках договоренностей, группировка должна была сообщить Израилю к концу субботы, кто из оставшихся 26 заложников будет отпущен в течение оставшейся части первой фазы сделки.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что перемещенным палестинцам не разрешат вернуться в северную часть Газы, пока не будет освобождена Арбель Йехуд из числа гражданских заложников.

Высокопоставленный представитель группировки боевиков заявил, что Йехуд будет освобождена на следующей неделе, но не назвал причин явной задержки.

По соглашению, ХАМАС должен был освободить женщин-гражданских раньше солдат.

Палестинцы ждут пропуска на север Газы, 25 января 2025 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Сотни палестинцев начали собираться в Вади Газа в субботу в надежде вернуться в северную часть сектора.

Вади Газа - это ручей и заболоченные земли, которые отделяют север от остальной части анклава.

"Я жду момента за моментом. Ближайшие часы отделяют нас от возвращения в северную часть Газы. Я жду разрешения, чтобы найти своего сына, погибшего во время войны, и похоронить его должным образом", - говорит одна палестинка.

Вывод израильских войск из населенных пунктов и предоставление перемещенным палестинцам возможности вернуться домой - один из пунктов соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января.

Израильские женщины-военнослужащие, освобожденные ХАМАС, перед передачей Красному Кресту в городе Газа, 25 января 2025 г. Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Другой частью соглашения о прекращении огня стал обмен заложников ХАМАС на палестинских заключенных. Согласно условиям соглашения, в течение шестинедельного первого этапа сделки ХАМАС освободит 33 заложника в обмен на сотни палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

В субботу состоялся второй такой обмен, когда ХАМАС освободил Карину Ариев, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг, женщин-израильских солдат.

Их вывезли из Газы на машинах Красного Креста в субботу утром, а спустя несколько часов из тюрем были освобождены 200 палестинцев.

"Это неописуемое чувство. Мы не ожидали такой ситуации, не ожидали, что мой отец будет освобожден, но мы благодарим Бога", - сказал Рана Раф аль-Фарра, чей отец был одним из палестинцев, освобожденных в субботу.

70 из них по соображениям безопасности были депортированы за границу, а остальные были возвращены на Западный берег, в Восточный Иерусалим и сектор Газа.

Освобожденные палестинские заключенные приветствуются толпой по прибытии в сектор Газа после освобождения из израильской тюрьмы, 25 января 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Тем временем родственники заложников, все еще удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, призвали президента США Дональда Трампа оказать давление на Биньямина Нетаньяху, чтобы он продолжил второй этап соглашения о прекращении огня, во время еженедельной акции протеста в Тель-Авиве.

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"Экстремисты в коалиции Нетаньяху угрожают свергнуть его правительство, если он не возобновит войну в Газе", - сказал Захиро Шахар Мор, чей дядя Авраам Мундер по-прежнему находится в плену.

"Господин Трамп, не допустите этого. Потребуйте от Нетаньяху полного выполнения сделки и начните переговоры по второй фазе прямо сейчас".

Вторая фаза сделки предусматривает шаги к окончательному прекращению боевых действий в Газе. В его рамках ХАМАС освободит оставшихся заложников, а Израиль согласится освободить около 1 000 палестинцев.

Демонстранты требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа группировкой ХАМАС в Тель-Авиве, 25 января 2025 г. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

На этом этапе израильские военные также завершат полный вывод войск из Газы.

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Третья и последняя фаза включает в себя восстановление Газы: ожидается, что ХАМАС передаст тела заложников, погибших в плену, в обмен на план восстановления сектора со стороны Израиля.

Детали второго и третьего этапов должны быть согласованы в течение шести недель первого этапа.

ХАМАС спровоцировал войну в октябре 2023 года, вторгнувшись на юг Израиля, в результате чего погибло около 1200 человек, и еще 250 были захвачены в заложники в Газе.

Палестинцы идут по руинам, вызванным израильской воздушной и наземной атакой в ​​Джабалии, 20 января 2025 г. Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Израиль ответил разрушительным наступлением, в результате которого погибло более 46 000 палестинцев, по данным местных чиновников здравоохранения, которые не делают различий между мирными жителями и боевиками, но говорят, что женщины и дети составляют более половины погибших.

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ООН заявила в субботу, что в ходе боевых действий погибло более 13 000 детей.

Конфликт дестабилизировал Ближний Восток и вызвал глобальные протесты, а также подчеркнул политическую напряженность внутри Израиля.