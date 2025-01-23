Премьер-министр Словакии обвиняет оппозицию в планировании «цветной революции»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал в четверг совет безопасности: по его мнению, стране угрожает «цветная революция», и кабинет разрабатывает превентивные меры против участников антиправительственных протестов, которые не утихают несколько недель.

Фицо, в свою очередь, обвиняет словацкую оппозицию в связях с зарубежными структурами, планирующими смену власти в стране и имеющими, по его словам, опыт организации таких переворотов в Грузии и Украине.

Антиправительственные протесты в Братиславе 10 января Jaroslav Novak/Tlacova agentura SR

Протесты вспыхнули в декабре, после визита Роберта Фицо в Москву и встречи с Владимиром Путиным. Ситуация обострилась в начале января, когда Украина прекратила транзит российского газа в Словакию, поскольку срок контракта с «Газпромом» истёк. Роберт Фицо пригрозил урезать помощь украинским беженцам и ограничить поставки электроэнергии Киеву.

Премьера обвиняют в проведении прокремлёвской политики и намерении вывести страну из ЕС и НАТО, что сам Фицо категорически отрицает.

Словацкая оппозиция в ответ планирует проголосовать по вотуму недоверия правительству. Во вторник премьеру удалось фактически соврать такую попытку.