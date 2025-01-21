Трамп пообещал, что Америке не придется воевать

By Euronews

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Мир посредством силы для достижения стабильность - реализовать эту концепцию обещает Дональд Трамп, принявший присягу и торжественно открывший второй срок своего президента.

Ранее он собирался закончить войну в Украине едва ли не за сутки, сейчас в Вашингтоне о сроках говорят осторожнее. Известно, что Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным, который, по его словам "разрушает Россию".

"Мы будем оценивать наш успех не только по выигранным сражениям, но и по войнам, которые заканчиваем, и, что, возможно, важнее всего, по войнам, в которые мы не ввязываемся. Это и называется "мир посредством силы". Нам не придется воевать", - заявил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал концепцию "мира посредством силы". Новый госсекретарь США Марко Рубио тем временем предположил, что каждой из сторон придется пойти на уступки, не уточнив, о чем идет речь.

США остаются посредником и в сделке о прекращении огня на Ближнем Востоке. На вопрос, сохранится ли перемирие, Трамп ответил, что не уверен. Он отменил указ Байдена, который ввел санкции против израильских поселенцев на Западном берегу.