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Спор о "нацистском" приветствии Маска омрачает инаугурацию Трампа

Элон Маск выходит на сцену, чтобы выступить на закрытом параде в честь инаугурации президента в Вашингтоне, понедельник, 20 января 2025 года.
Элон Маск выходит на сцену, чтобы выступить на закрытом параде в честь инаугурации президента в Вашингтоне, понедельник, 20 января 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Приветствие миллиардера Илона Маска во время выступления вызвал реакцию: заместитель премьер-министра Испании заявила, что откажется от использования платформы Х после того, как жест Маска приравняли к нацистскому приветствию.

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Илон Маск вызвал споры из-за жестов, сделаланных им на инаугурации Дональда Трампа и приравненных к нацистскому приветстви. Это вызвало бурную реакцию: с одной стороны осуждение южноафриканского миллиардера, с другой стороны - оправдание его действий.

В понедельник на митинге после инаугурации Маск поблагодарил сторонников президента США Трампа, приложив ладонь к груди, а затем резко вытянув в сторону толпы правую руку.

"Я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это", - сказал владелец SpaceX, X и Tesla, после чего повторил жест.

Заместитель премьер-министра и министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что удалит свой аккаунт на сайте X в ответ на этот жест, который она сочла зловещим.

"Илон Маск уже несколько месяцев использует X в политических целях. Платформа перестала быть простым средством общения или социальной сетью, превратившись в пропагандистский механизм, который использует свой алгоритм, чтобы отдавать предпочтение одним идеям перед другими и таким образом влиять на общественное мнение", - заявила Диас.

Мнения о том, можно ли назвать этот жест нацистским приветствием, разделились.

Рут Бен-Гиат, профессор истории из Нью-Йоркского университета, написала на сайте X:

"Здесь историк фашизма. Это было нацистское приветствие, причем очень воинственное".

Израильский академик и активист Шай Давидай написал в Instagram, что "салютовать по-нацистски- это не нормально".

"Вопрос не в том, антисемит вы или нет, вопрос в том, нормализуете ли вы то, что не должно быть нормализовано", - сказал Давидай.

В свою очередь, Маск оставил сообщение следующего содержания:

"Можем ли мы наконец прекратить называть людей нацистами? Да, именно так".

Антидиффамационная лига (ADL), международная неправительственная организация, известная своими кампаниями по борьбе с антисемитизмом, определяет нацистское или гитлеровское приветствие как "поднятие вытянутой правой руки ладонью вниз".

По данным ADL, в нацистской Германии приветствие "часто сопровождалось скандированием или выкриками "Хайль Гитлер" или "Зиг Хайль"", а "неонацисты и белые супремасисты использовали его после Второй мировой войны".

В заявлении ADL, опубликованном в понедельник, говорится, что Маск сделал "неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие".

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"Мы понимаем, что люди находятся в напряжении. В этот момент все стороны должны проявить в отношении друг друга некоторое милосердие, возможно даже благосклонность", - - заявила группа.

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Тем временем правые экстремисты и националисты в понедельник одобрили действия Маска, независимо от того, были его жесты случайными или нет.

Лидер американской неонацистской группировки Blood Tribe перепостил ролик с Маском, написав: "Мне все равно, была ли это ошибка. Я буду наслаждаться слезами по этому поводу".

А Эндрю Торба, владелец экстремистской платформы Gab, сказал: "Уже происходят невероятные вещи".

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