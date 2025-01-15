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Газа сообщает об израильском налете на жилой квартал и лагерь беженцев

Палестинцы несут тело родственника, погибшего во время израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Бале, вторник, 14 января 2025 г.
Палестинцы несут тело родственника, погибшего во время израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Бале, вторник, 14 января 2025 г. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Подконтрольные ХАМАС власти Газы сообщают о 17 погибших минувшей ночью в результате израильского налета. Тем временем посредники считают, что Израиль и ХАМАС "действительно" близки к перемирию.

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Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило о 17 погибших в результате израильских ударов минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что под обстрел попали жилой дом и лагерь беженцев Нусейрат.

Информация поступила в момент, когда, по оценкам наблюдателей, Израиль и ХАМС близки к подписанию перемирия после 15 месяцев войны.

Израиль начал операцию в анклаве после масштабного нападения ХАМАС на юг страны осенью 2023 года. По данным Минздрава Газы, за это время погибли 46 тысяч палестинцев. Израиль уточняет, что наносит удары исключительно по местам скопления боевиков.

Работа по подготовке возможного перемирия идет при посредничестве США, Катара и Египта. Стороны обсуждают поэтапное освобождение заложников, взятых хамасовцами в плен в 2023 году, а также части палестинских заключенных из израильских тюрем. В секторе Газа должны установить режим прекращения огня (неясно, на какой срок), а израильские военные покинут его, за исключением буферной зоны.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил прогресс на переговорах, допустив, что сделка может быть заключена на этой неделе.

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