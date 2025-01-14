Байден: администрация США помешала Путину добиться успеха в Украине

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Президент США Джо Байден заявил, что его единственный президентский срок был отмечен значительными успехами во внешней политике. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам пребывания своей администрации у власти,

Готовясь покинуть Овальный кабинет на следующей неделе, американский лидер продолжает настаивать на том, что за один срок его правления удалось добиться успехов в восстановлении авторитета Америки на мировой арене и доказать, что США остаются незаменимым партнером во всем мире.

"Соединенные Штаты побеждают в мировом соревновании", — заявил Байден аудитории, собравшейся в конференц-зале Госдепартамента США.

По его словам, мир находится на переломном этапе: на смену "периоду после холодной войны" пришла новая эра "ожесточенной конкуренции".

"За эти четыре года мы столкнулись с кризисами, мы прошли испытания. Мы прошли через эти испытания, на мой взгляд, сильнее, чем вступали в них", — сказал президент США.

Далее Джо Байден подчеркнул, что США опережают своих конкурентов в различных областях, включая мировую экономику, технологии и человеческие ценности. "По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка стала сильнее, наши альянсы — крепче, а наши противники и конкуренты — слабее".

Затем Байден воспользовался возможностью посвятить несколько минут своего выступления, возможно, главному сопернику своего президентства, президенту России Владимиру Путину, особо отметив российское вторжение в Украину.

По словам Джо Байдена, его администрация не позволила Владимиру Путину добиться реального успеха в достижении своих военных целей.

"Когда Путин вторгся на Украину, он думал, что завоюет Киев в считанные дни. Правда в том, что с тех пор, как началась эта война, в центре Киева стою только я, а не он. Путин никогда не стоял".

Он продолжил, сказав, что с годами российский лидер так и не смог изменить траекторию в свою пользу.

"И сейчас, спустя почти три года, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось подчинить себе Украину, не удалось сломить единство НАТО и не удалось добиться больших территориальных успехов", — добавил Джо Байден.

Уходящий президент США считает важным не сворачивать с начатого пути, подчеркивая, что от дальнейшей поддержки Украины зависит судьба других стран, вплоть до Азии.

"Нам еще многое предстоит сделать. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, и не только в Европе, но и впервые в Азии. Страны Азии знают: то, что происходит в Украине, имеет значение и для них".

Байден продолжил, что его администрация успешно выполнила свою работу в Украине, заручившись поддержкой всего мира и избежав войны между двумя ядерными державами. Президент США заявил, что благодаря усилиям США, поддерживаемым его администрацией, Украина по-прежнему свободна и независима, и впереди у нее светлое будущее.

Он добавил, что его правительство также подготовило страну к дальнейшему процветанию: "Мы заложили фундамент для следующей администрации, чтобы они могли защитить светлое будущее украинского народа".

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По словам Байдена, под его руководством противники Вашингтона стали значительно слабее. В качестве примера ослабленных государств президент США привел Сирию. "Если мы хотим получить больше доказательств того, что Иран и Россия серьезно ослабли, просто взгляните на Сирию. Президент Асад был ближайшим союзником обеих стран на Ближнем Востоке. Ни одна из них не смогла удержать его у власти".

Он подчеркнул, что крупные авторитарные государства, такие как Иран, Россия, Китай и Северная Корея, все теснее сближаются друг с другом "скорее из слабости, чем из силы".

Доводы Байдена о его внешнеполитических достижениях будут затенены и сформированы, по крайней мере, в ближайшей перспективе, неясным контрфактом, согласно которому американские избиратели возвращают управление страной Дональду Трампу и его протекционистскому мировоззрению.

82-летний демократ настаивает на том, что будущая администрация унаследует США, которые находятся в "принципиально более сильном положении", чем во время первого срока Трампа.