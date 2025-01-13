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Песков: предметной подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется

АРХИВ. Встреча Трампа с Путиным на саммите ""Большой двадцатки 7 июля 2017 года в Гамбурге, Германия
АРХИВ. Встреча Трампа с Путиным на саммите ""Большой двадцатки 7 июля 2017 года в Гамбурге, Германия Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Сербия вслед за Швейцарией предложила свою территорию в качестве места встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. В Кремле в понедельник заявили, что "предметной подготовки" к переговорам не ведется.

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Швейцария и Сербия предложили провести встречу вступающего в должность президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина через несколько дней после того, как была озвучена её возможность.

Трамп, который вернется в Белый дом в следующий понедельник, заявил на прошлой неделе, что его команда работает над подготовкой этой встречи.

Лидер республиканцев надеется использовать её, чтобы выполнить свое обещание как можно скорее положить конец российскому вторжению в Украину.

Будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что подготовка к встрече идёт "полным ходом", добавив, что телефонный разговор с Путиным избранный президент США может провести уже "в ближайшие дни или недели".

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что говорить о месте возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как "предметной подготовки" к ней пока не ведется.

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока об этом говорить преждевременно, пока никакой предметной подготовки нет", - сказал он журналистам, комментируя предложения Сербии и Швейцарии предоставить площадку для встречи Путина и Трампа.

Место встречи: Швейцария или Сербия?

МИД Швейцарии объявил в воскресенье, что страна готова принять у себя переговоры Путина и Трампа.

Препятствием для потенциальной встречи может стать ордер на арест президента РФ,** выданный Международным уголовным судом.

Хотя по закону власти Швейцарии обязаны арестовать Путина, глава отдела коммуникаций МИД Николя Бидо заявил, что для этих переговоров может быть сделано исключение.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье заметил, что его страна была бы "чрезвычайно подходящим" местом для такой встречи.

Выступая на сербском ТВ, Вучич заявил, что в Сербии у Трампа больше сторонников, чем в любом другом государстве за пределами США.

"С другой стороны, это страна, где президент Путин все еще очень, очень популярен", - добавил Вучич.

Сербский лидер добавил, что его страна также является идеальным местом для проведения встречи, поскольку она не входит в такие военные союзы, как НАТО.

Президент Сербии Вучич на саммите ЕС- Западные Балканы в Брюсселе, 18 декабря 2024 года
Президент Сербии Вучич на саммите ЕС- Западные Балканы в Брюсселе, 18 декабря 2024 года AP

Избранный президент США не раз обещал усадить Киев и Москву за стол переговоров, заявив во время одного из выступлений, что сможет закончить войну в течение одного дня.

Позиция Трампа по войне в Украине вызывает беспокойство среди союзников Киева и экспертов по безопасности.

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Уходящая администрация президента Джо Байдена оказывала Киеву максимально возможную военную поддержку. Девятого января, в частности, было объявлено о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 500 миллионов долларов (490 млн евро), который, как отметил министр обороны США Ллойд Остин, "включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов, боеприпасов класса "воздух-земля" и другое оборудование для украинских F-16".

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