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Германия отказывается увеличить расходы на оборону

Предвыборные плакаты в ФРГ
Предвыборные плакаты в ФРГ Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Олаф Шольц на первом предвыборном митинге выступил против призыва Трампа повысить военные расходы.

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Выступая в Билефельде на первой остановке своего предвыборного турне, канцлер Германии Олаф Шольц не согласился увеличить военные расходы. Это прозвучало своеобразным ответом избранному президенту США Дональду Трампу, который на прошлой неделе потребовал от европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону более чем в два раза.

Трамп потребовал увеличить расходы на пять %, что, по мнению Шольца, было бы слишком затратно для бюджета ФРГ. Он сказал, что пять процентов составят более 200 миллиардов евро в год, и отметил, что федеральный бюджет не достигает и 500 миллиардов евро.

Шольц добавил, что будет придерживаться нынешней цели НАТО - не менее двух процентов.

Лидер социал-демократов начал свою предвыборную кампанию в Билефельде и планирует провести более 30 публичных выступлений в период до дня выборов в феврале.

Избирательная кампания в Германии сейчас в самом разгаре.

Христианско-демократический союз и его лидер Фридрих Мерц лидируют в опросах с 30-процентным отрывом.

За ними следует ультраправая партия AfD (Альтернатива для Германии) с кандидатом Алисой Вайдель, набирающей, по данным СМИ, 20 % голосов.

Олаф Шольц и его социал-демократы, по результатам опросов, могут заручиться поддержкой около 14-17 % избирателей.

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