Германия перед выборами: в опросах лидируют консерваторы

By Euronews

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С тех пор как в ноябре прошлого года в Германии распалась правительственная коалиция, страна готовится к досрочным парламентским выборам. Они должны состояться 23 февраля.

Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка СДПГ, "зеленых" и СвдП снижается. В то время как популярность консерваторов - блока ХДС/ХСС растет.

За социал-демократов и "зеленых" готовы проголосовать порядка 15% избирателей. За ХДС/ХСС - более 30%.

Избиратели также симпатизируют ультраправой партии Альтернатива для Германии, которая сейчас является второй по величине оппозиционной силой. Ее на выборы ведет Алис Вайдель. Она претендует на пост канцлера. Однако основные партии отказываютсяот союза с АдГ. Левые популисты Союза Сары Вагенкнехт еще больше"размывают" политический ландшафт. АдГ готовы поддержать более 20% избирателей.

Результаты опроса общественного мнения Euronews

К борьбе за пост главы федерального правительства присоединился вице-канцлер Роберт Хабек. Но "зеленые", выдвинувшие Хабека кандидатом, испытывают большие трудности после распада коалиции.

В настоящий момент, согласно опросам, ни одна партияне приближается к тому, чтобы в результате плебисцита получить абсолютное большинство. А значит, потребуются переговоры о создании правительства.

ХДС/ХСС имеет все шансы возглавить коалицию, скорее всего, с "зелеными" или СДПГ. Что касается СвДП, партия рискует опуститься ниже 5-процентного порога, необходимого для получения мест в Бундестаге.

Недовольство избирателей нынешней властью растет на фоне экономических и социальных проблем. Аналитики полагают, что по результатам досрочных выборов страну ждут длительные и непростые переговоры по формированию стабильного кабинета.