Доверие президенту Украины Зеленскому несколько снизилось - результаты опроса

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В то время как полномасштабное вторжение России в Украину продолжается вот уже почти три года, доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому внутри страны несколько снизилось. Это показал последний опрос.

Согласно данным, собранным Киевским международным институтом социологии (КМИС), по состоянию на декабрь 2024 года, 52 % украинцев по прежнему доверяли Зеленскому. 39 % выразили недоверие, а 9 % не определились. Хотя показатели доверия за год ухудшились, баланс доверия-недоверия остается положительным — +13%", указывают социологи.

Опрос КМИС также показывает динамику настроения респондентов. В конце 2023 года 77 % украинцев доверяли президенту. К февралю 2024 года уровень доверия снизился до 64 %, а к маю 2024 года - до 59 %. При этом доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%.

К октябрю 2024 года показатели стабилизировались, но в период между октябрем и декабрем прошлого года уровень доверия снова начал снижаться. Это было связано скорее с ростом неуверенности респондентов в будущем Украины, нежели с открытым недоверием к ее руководству.

Примечательно, что почти каждый спад совпадал с определенными событиями, которые могли повлиять на ситуацию. По данным КМИС, рейтинг одобрения Зеленского упал примерно на пять процентных пунктов после того, как генерал Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года.

Затем в апреле, прямо перед майским падением доверия, Зеленский подписал непопулярный закон о мобилизации, снижающий призывной возраст с 27 до 25 лет и упрощающий идентификацию призывников по всей стране.

Осеннее падение рейтинга доверия совпало с масштабным наступлением российских войск на востоке Украины, основными целями которого стали Покровск и Курахово. В течение осени российские войска наступали с темпом и напором, невиданными с первых дней полномасштабного вторжения.

Последний опрос был проведен с помощью телефонных интервью, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Во всех регионах Украины (подконтрольных правительству Украины) было опрошено 2000 респондентов.

Доверие президенту гораздо сильнее связано не с регионом проживания, а с уровнем оптимизма. КМИС ранее публиковал результаты опроса по поводу того, насколько украинцы оптимистично смотрят в будущее и как оценивают единение в обществе. По одной из классификаций 50% украинцев можно отнести к последовательным или скорее последовательным оптимистам, а 23% – к последовательным или скорее последовательным пессимистам. Остальные 27% имеют противоречивые или неопределенные взгляды на будущее и единство украинцев.