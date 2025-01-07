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Бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет

Жан-Мари Ле Пен, иллюстрационное фото
Жан-Мари Ле Пен, иллюстрационное фото Авторское право AP Photo/Thibault Camus, File
Авторское право AP Photo/Thibault Camus, File
By euronews
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Бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет

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Жан-Мари Ле Пен, французский политик, многолетний лидер ультраправых и основатель партии "Национальный фронт" умер во вторник в возрасте 96 лет в Гарше (Верхняя Сена).

Он скончался в полдень в окружении близких, в учреждении, где был госпитализирован несколько недель назад, говорится в заявлении его семьи, переданном AFP. При этом его дочь Марин ле Пен не находилась рядом с ним, поскольку уехала на Майотту.

За более чем шестьдесят лет в политике, в том числе сорок во главе "Национального фронта", соучредителем которого он являлся, Жан-Мари Ле Пен взорвал политическую жизнь Франции скандалами, заигрывая с расизмом и антисемитизмом.

Политическая карьера: скандалы и провокации

В 1972 году Жан-Мари Ле Пен основал Национальный фронт и сразу привлек к себе внимание своими скандальными заявлениями. "Я не говорю, что газовых камер не было, но я считаю, что это лишь деталь в истории Второй мировой войны", - заявил он, в частности, во время телеинтервью в 1987 году, комментируя Холокост.

Долгое время "Национальный фронт" считался партией маргиналов, однако она постепенно набирала популярность, и в 2002 году ее лидер устроил настоящую сенсации, сумев выйти во второй тур президентских выборов, обойдя социалиста Жоспена.

Результаты выборы привели к массовым демонстрациям и мобилизовали французский электорат: во втором туре Ле Пан разгромно проиграл Жаку Шираку, который набрал более 82 процентов голосов.

Исключение из Национального фронта

Его последняя попытка получить пропуск в Елисейский дворец на выборах 2007 года также стала неудачной - он набрал всего 10,44% голосов. Три года спустя, в возрасте 81 года, влиятельный политик уступил место лидера партии своей дочери Марин Ле Пен, избранной президентом Национального фронта в 2011 году.

Однако Марин Ле Пен выступала уже не с таких радикальных позиций как ее отец. Когда Жан-Мари Ле Пен позволил себе новые антисемитские высказывания в 2015 году, он был исключен из партии, а затем лишен должности почетного президента в марте 2018 года.

Реакции

В пресс-релизе Елисейский дворец отреагировал на смерть Жана-Мари Ле Пена, указав, что его «роль в общественной жизни нашей страны на протяжении почти семидесяти лет (…) теперь является предметом суда истории».

"Президент республики выражает соболезнования родным и близким", - добавили в Елисейском дворце.

Премьер-министр Франсуа Байру со своей стороны отдал дань уважения "значимой фигуре в политической жизни Франции". "Мы знали, когда боролись с ним, каким бойцом он был", - добавил он.

Другие, такие как, например, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, были более категоричными.

"Уважение к достоинству умерших и горю их близких не отнимает права осуждать их действия. Действия Жан-Мари Ле Пена остаются недопустимыми. Борьба с этим человеком закончена. Борьба с ненавистью, расизмом, исламофобией и антисемитизмом, которые он распространял, продолжается", - написал он в соцсети Х.

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