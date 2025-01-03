Венесуэла: 97 000 евро за информацию о местонахождении кандидата от оппозиции

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Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро предложило 100 000 долларов (97 240 евро) за информацию о местонахождении находящегося в изгнании кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого многие считают истинным победителем прошлогодних спорных выборов.

Гонсалес бежал в Мадрид в сентябре после того, как был выдан ордер на его арест по обвинению в заговоре - так Мадуро подавил инакомыслие после своей спорной победы на президентских выборах 28 июля.

В четверг венесуэльская полиция разместила в социальных сетях объявление о розыске Гонсалеса с его фотографией и инструкциями о том, как оповестить власти и передать им любую относящуюся к этому информацию.

Оппозиционера обвиняют его в заговоре, отмывании денег и подделке документов, а также в других престумплениях - оппозиция говорит, что все эти обвинения политически мотивированы.

"Любому, кто предоставит информацию о его местонахождении, предлагается вознаграждение в размере 100 000 долларов", - говорится в сообщении полиции на Instagram.

По данным испанской газеты El País, первоначально власти Каракаса пообещали заплатить потенциальным информаторам 500 000 долларов (485 965 евро), но затем эта цифра была быстро исправлена.

Гонсалес, 75-летний бывший дипломат, появился из относительной безвестности в прошлом году, после того как лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо было запрещено участвовать в выборах.

Мадуро, бывший протеже покойного Уго Чавеса, одержал победу на состоявшемся в июле голосовании. Однако, в отличие от предыдущих выборов, Национальный избирательный совет, в состав которого входят его союзники, не опубликовал подробные результаты подсчета голосов.

Оппозиция, назвавшая победу Мадуро фальсификацией, опубликовала результаты подсчета голосов в 80% избирательных участков, которые, по их словам, показали, что их кандидат одержал абсолютную победу.

После этого тысячи венесуэльцев вышли на улицы, чтобы провести демонстрации против правительства Мадуро, которое ответило репрессиями. В период с 29 июля по 6 августа венесуэльские власти арестовали более 2 200 человек.

В ходе репрессий Мачадо скрылся, а Гонсалес укрылся в испанском посольстве, после чего улетел в Мадрид.

США и многие другие страны считают Гонсалеса настоящим избранным президентом Венесуэлы.

"Соединенным Штатам, демократическим странам всего мира и независимым международным организациям, наблюдавшим за выборами 28 июля, ясно, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал больше всего голосов. Это делает его избранным президентом", - заявил Государственный департамент США в ноябре.

"Народ Венесуэлы в подавляющем большинстве однозначно выразил свое стремление к демократическим переменам - об этом говорят общедоступные протоколы голосования", - добавили в ведомстве.

Гонсалес поклялся вернуться в Венесуэлу до следующей пятницы, когда Мадуро начнет свой третий президентский срок подряд.

Через несколько часов после того, как венесуэльская полиция объявила о вознаграждении в размере 100 000 долларов (97 240 евро), команда Гонсалеса сообщила, что он начнет международное турне в Аргентине, где в субботу должен встретиться с лидером страны Хавьером Милей.

Аргентина продемонстрировала свою поддержку венесуэльской оппозиции, предоставив дипломатическое убежище в своем посольстве в Каракасе пяти ее членам. Они находятся там с марта, когда были выданы ордера на их арест.

Заявление о Гонсалесе, сделанное в четверг, не стало неожиданностью, учитывая, что союзники Мадуро в течение нескольких месяцев предупреждали бывшего дипломата о том, какой прием ему будет оказан, если он вернется в Венесуэлу.

В своем телевизионном шоу министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо продемонстрировал прозрачную коробку с подарком для Гонсалеса, украшенную воздушными шарами и содержащую наручники.

Под руководством Николаса Мадуро Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, из-за которого за последнее десятилетие страну покинули миллионы венесуэльцев.