Военный за рулём грузовика застрелился перед его взрывом у отеля Трампа

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В четверг власти сообщили, что в Tesla Cybertruck, начиненном фейерверками, взорвавшемся у отеля Trump International в Лас-Вегасе, находился военнослужащий элитных спецподразделений, имеющий награды.

Идентифицированный как 37-летний "зелёный берет" Мэтью Ливелсбергер, он, по сообщениям, выстрелил себе в голову за несколько минут до детонации.

В результате взрыва семь человек получили незначительные ранения, но отель практически не пострадал.

Полиция полагает, что Ливелсбергер намеревался совершить более разрушительное нападение, но автомобиль со стальными бортами поглотил большую часть силы от грубо изготовленной взрывчатки.

По словам официальных лиц, ущерб от взрыва был нанесен в основном салону грузовика, поскольку взрыв "вырвался наружу и вверх", избежав дверей отеля, расположенного всего в нескольких футах от него.

Американский коронер подтвердил, что смерть Ливелсбергера была самоубийством в результате выстрела. Власти все еще пытаются определить мотив.

По словам представителя правоохранительных органов, в ходе допросов следователи выяснили, что он мог поссориться с женой из-за проблем в отношениях незадолго до того, как арендовал Tesla и купил оружие.

Tesla Cybertruck, взорвавшийся возле отеля избранного президента Дональда Трампа в Лас-Вегасе рано утром в среду, 1 января 2025 года. AP/AP

"Нас не смущает, что это произошло перед зданием Трампа, что это автомобиль Tesla, но на данный момент у нас нет информации, которая бы однозначно говорила нам или предполагала, что это произошло из-за этой конкретной идеологии", - сказал Спенсер Эванс, специальный агент ФБР в Лас-Вегасе.

Ливелсбергер недавно вернулся из загранкомандировки в Германию и, по словам официальных лиц, находился в утвержденном отпуске, когда погиб.

Среди обугленных предметов, найденных в грузовике, были пистолет, лежавший у ног Ливелсбергера, еще одно огнестрельное оружие, несколько фейерверков, паспорт, военный билет, кредитные карты, iPhone и смарт-часы. Власти заявили, что оба пистолета были куплены легально.

Ливелсбергер служил в "зеленых беретах" - высококвалифицированных спецподразделениях, специализирующихся на контртеррористических операциях за рубежом и обучении союзных войск. Он служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго, сообщили в армии.

Он был награжден пятью Бронзовыми звездами, включая одну за храбрость в бою, значком боевого пехотинца и армейской медалью "За отвагу".

В четверг в рамках расследования власти провели обыск в доме в Колорадо. Соседи сказали, что у проживавшего там мужчины есть жена и ребенок, и он не подавал никаких признаков того, что представляет для кого-то опасность.