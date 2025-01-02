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Власти США расследуют связь между взрывом Tesla Cybertrack в Неваде и терактом в Новом Орлеане

Зона парковки у отеля Trump International в Лас-Вегасе после пожара и взрыва кибергрузовика Tesla в среду, 1 января 2025 года.
Зона парковки у отеля Trump International в Лас-Вегасе после пожара и взрыва кибергрузовика Tesla в среду, 1 января 2025 года. Авторское право Sam Morris/ 2024 Las Vegas Review-Journal
Авторское право Sam Morris/ 2024 Las Vegas Review-Journal
By Sertac Aktan и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В результате взрыва автомобиля Tesla у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе один человек погиб и семь получили ранения. Власти США расследуют, связан ли этот взрыв с терактом в Новом Орлеане.

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Правоохранительные органы США расследуют возможную связь взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе с наездом грузовика на прохожих в Новом Орлеане, заявил президент США Джо Байден.

Электромобиль-пикап Tesla взорвался в среду возле отеля избранного президента Дональда Трампа, в результате чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.

По данным властей, автомобиль был загружен канистрами с топливом и фейерверками.

Власти сообщают, что человек, арендовавший пикап в Колорадо, им известен, но не раскрывают его личность.

Автомобили были арендованы в одной из той же компании

Шериф Департамента полиции Лас-Вегаса отметил, что и Tesla Cybertruck, и автомобиль, использовавшийся при наезде на людей в Новом Орлеане, были арендованы через сервис каршеринга Turo.

Видеозаписи, сделанные на зарядных станциях Tesla, помогли властям отследить путь автомобиля.

Он прибыл в Лас-Вегас около 7:30 утра по местному времени и примерно через час въехал на парковку у входа в отель Trump International, после чего почти сразу произошел "мощный взрыв".

Маск: взрыв не связан с самим автомобилем

Владелец Tesla Илон Маск после первых сообщений о произошедшем поспешил сообщить, что взрыв "не связан с самим транспортным средством".

Он написал в соцсети X, что "взрыв был вызван очень крупными фейерверками и/или бомбой, находившимися в кузове арендованного Cybertruck".

В ноябре Дональд Трамп объявил, что назначит своего советника Илона Маска одним из руководителей "управления по эффективности правительства", которое должно инициировать "радикальные изменения" в государственных службах.

Ранее Маск заявлял, что готов помочь избранному президенту сократить госбюджет на два триллиона долларов.

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