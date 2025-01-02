Власти США расследуют связь между взрывом Tesla Cybertrack в Неваде и терактом в Новом Орлеане

В результате взрыва автомобиля Tesla у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе один человек погиб и семь получили ранения. Власти США расследуют, связан ли этот взрыв с терактом в Новом Орлеане.
Правоохранительные органы США расследуют возможную связь взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International в Лас-Вегасе с наездом грузовика на прохожих в Новом Орлеане, заявил президент США Джо Байден.
Электромобиль-пикап Tesla взорвался в среду возле отеля избранного президента Дональда Трампа, в результате чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.
По данным властей, автомобиль был загружен канистрами с топливом и фейерверками.
Власти сообщают, что человек, арендовавший пикап в Колорадо, им известен, но не раскрывают его личность.
Автомобили были арендованы в одной из той же компании
Шериф Департамента полиции Лас-Вегаса отметил, что и Tesla Cybertruck, и автомобиль, использовавшийся при наезде на людей в Новом Орлеане, были арендованы через сервис каршеринга Turo.
Видеозаписи, сделанные на зарядных станциях Tesla, помогли властям отследить путь автомобиля.
Он прибыл в Лас-Вегас около 7:30 утра по местному времени и примерно через час въехал на парковку у входа в отель Trump International, после чего почти сразу произошел "мощный взрыв".
Маск: взрыв не связан с самим автомобилем
Владелец Tesla Илон Маск после первых сообщений о произошедшем поспешил сообщить, что взрыв "не связан с самим транспортным средством".
Он написал в соцсети X, что "взрыв был вызван очень крупными фейерверками и/или бомбой, находившимися в кузове арендованного Cybertruck".
В ноябре Дональд Трамп объявил, что назначит своего советника Илона Маска одним из руководителей "управления по эффективности правительства", которое должно инициировать "радикальные изменения" в государственных службах.
Ранее Маск заявлял, что готов помочь избранному президенту сократить госбюджет на два триллиона долларов.