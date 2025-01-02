Британка, исчезнувшая 52 года назад, найдена "целой и невредимой"

Шейла Фокс, которая была объявлена пропавшей без вести в Ковентри в 1972 году, живет в "другой части страны", сообщает полиция Уэст-Мидлендс.

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Один из самых долгих поисков пропавшего человека завершен удачей. Женщина, пропавшая более полувека назад, найдена живой и невредимой, подтвердила полиция Великобритании.

Шейле Фокс было 16 лет, когда она пропала в 1972 году в Ковентри, городе в центральной Англии. Тогда она проживала с родителями, и в полиции предполагали, что она могла состоять в отношениях с мужчиной, и, возможно, уехала в другой региона.

Сдвинуть дело с мертвой точки помогла фотография Фокс, найденная следователями после нового промотра улик. Фотография была плохого качества, однако спустя всего несколько часов после ее публикации, в прошлое воскресенье, в полицию позвонили "представители общественности" и предоставили информацию о пропавшей женщине.

Благодаря этим сведениям полицейским удалось быстро разыскать Фокс, которая, по их словам, "находится в безопасности и живет в другой части страны".

Детектив Дженна Шоу из группы по расследованию "нераскрытых дел" полиции Уэст-Мидлендса сказала: "Мы очень рады, что нашли Шейлу спустя более пяти десятилетий. Мы - небольшая команда, и я хотел бы отметить работу констебля Шона Рива, которому удалось раскрыть это дело с помощью свидетелей".

"У каждого пропавшего человека есть своя история, и их семьи и друзья заслуживают того, чтобы узнать, что с ними случилось, и, надеюсь, воссоединиться с ними", - добавила она.