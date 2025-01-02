Больше не депутат: Галант покидает Кнессет, но остаётся в партии Нетаньяху

Экс-министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху часто конфликтовали из-за войны в Газе. Галант долгое время выступал за дипломатические усилия по освобождению израильских заложников, Нетаньяху считает, что военное давление на ХАМАС необходимо сохранить.

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Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в среду, что покидает парламент страны.

Это заявление сделано менее чем через два месяца после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял его с должности министра обороны после нескольких месяцев разногласий по поводу ведения войны в Газе.

После увольнения Галант сохранил своё место в Кнессете, однако сейчас заявил о желании "сделать паузу" в политической карьере.

"Таким образом завершатся 45 лет моей службы на благо страны: 35 лет в рядах ЦАХАЛ, десятилетие в Кнессете и правительствах Израиля, включая два драматических года на посту министра обороны", – сказал Галант в телеобращении.

Галант добавил, что его сняли с должности после того, как он настоял на необходимости отменить спорное освобождение от призыва в армию для ультраортодоксов.

Военная служба является обязательной для большинства евреев, но харедим получают освобождение, что вызывает в Израиле неоднозначную реакцию, с учётом продолжающейся операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Галант заявил, что намерение правительства сохранить это исключение в силе и есть основная причина его ухода.

Израильские СМИ также пишут, что одной из причин решения Галанта сложить депутатские полномочия может быть его нежелание предстать перед комиссией по расследованию событий 7 октября, когда он находился на государственной должности.

Мнения Галанта и Нетаньяху по поводу войны в Газе не всегда совпадали. Галант выступал за дипломатическую сделку, которая позволила бы вернуть израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в то время как Нетаньяху призывает к продолжению военного давления на группировку.

Пресс-конференция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тогда ещё министра обороны Йоава Галанта, 28 октября 2023 года. Abir Sultan/ABIR SULTAN

Неожиданное увольнение Галанта с поста министра обороны, которое, по словам Нетаньяху, было вызвано "значительными пробелами" и "кризисом доверия", вызвало протесты в Израиле.

Премьер заменил Галанта Исраэлем Кацем, который ранее занимал этот пост, а также возглавлял МИД.

Несмотря на уход из Кнессета, Галант заявил, что останется членом партии Нетаньяху "Ликуд".

"Как член партии "Ликуд" я продолжу бороться за её национальный, идеологический и сионистский путь", – сказал Галант.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест Галанта и Нетаньяху для привлечения их к ответственности за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, утверждает, что в результате боевых действий в анклаве погибли более 45 тысяч палестинцев.

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Война в секторе Газа продолжается, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, с требованием "немедленного, полного и окончательного прекращения огня с освобождением заложников".