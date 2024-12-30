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Премьер-министр Франции: восстановим Майотту за два года

В декабре Майотта пострадала от разрушительного урагана Шидо
В декабре Майотта пострадала от разрушительного урагана Шидо Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Премьер-министр Франции Франсуа Байру, посетивший архипелаг Майотта, который пострадал от разрушительного урагана, пообещал завершить восстановительные работы в течение двух лет и заявил, что сообщения о "тысячах погибших" не имеют под собой оснований.

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Сообщения о тысячах погибших на Майотте беспочвенны, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, прибывший в понедельник на архипелаг, пострадавший от разрушительного урагана "Шидо".

Байру пообещал, что восстановительные работы будут завершены в течение двух лет.

"Всех, с кем мы встречались, поражает то, что слухи о тысячах погибших не имеют под собой оснований. Речь идет о нескольких десятках или, возможно, нескольких сотнях. Наблюдатели на местах говорят нам именно о таких цифрах", - сказал Байру в беседе с журналистами.

В середине декабря префект Майотты заявил, что жертвами урагана могли стать "сотни или даже тысячи жителей архипелага".

Согласно последним официальным данным, число погибших в результате стихийного бедствия составляет 39 человек, пострадали - более 2,5 тысяч.

Правительство Франции подготовило долгосрочный план восстановления Майотты.

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