Казахстан отправит черные ящики "Азербайджанских авиалиний" в Бразилию

Правительство Казахстана сообщило Euronews о решении отправить бортовые самописцы сбитого самолета "Азербайджанских авиалиний" в Бразилию для полного и прозрачного расследования трагедии.

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В Астане уточнили, что решение принято в связи с тем, что самолет Azal был произведен в Бразилии и что Казахстан "консультировался по этому поводу с Азербайджаном и Россией".

"В соответствии со стандартами Приложения 13 к Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков", - говорится в заявлении Минтранса республики. Казахстан является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО)".

Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от аэропорта Актау, 25 декабря 2024 года Azamat Sarsenbayev/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Таким образом Казахстан поддержал требование Азербайджана о проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения рейса 8432 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" при попытке совершить экстренную посадку вблизи Актау 25 декабря. В Баку утверждают, что самолет был сбит российской ракетой класса "земля-воздух" при подлете к Грозному и получил приказ лететь через Каспийское море после того, как ему отказали в аварийной посадке в двух российских аэропортах поблизости.

Алиев "расстроен и удивлен"

За несколько часов до того, как Казахстан объявил о своем решении, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что авиалайнер был поврежден с земли на территории России. "Мы знаем, что он был выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы, после чего в результате огня, открытого с земли, была повреждена хвостовая часть", - заявил он в телеинтервью.

Алиев обвинил Россию в попытке "замять" этот вопрос в течение нескольких дней, отметив, что был "расстроен и удивлен" версиями событий, выдвинутыми российскими официальными лицами. "К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - заявил он.

По словам Алиева, Азербайджан выдвинул три требования к России в связи с крушением самолета - извиниться, наказать виновных и выплатить компенсации.

Похороны пилота Александра Калянинова в Баку. 29 декабря 2024. AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Алиев отметил, что первый пункт "уже выполнен": ему позвонил 28 декабря и принес извинения президент России Владимир Путин. Он назвал крушение "трагическим инцидентом", отметив, что во время попытки лайнера сесть в Грозном над столицей Чечни работала ПВО, сбивая украинские беспилотники.

Алиев заявил, что "окончательная версия будет известна после вскрытия черных ящиков". Он отметил, что Азербайджан всегда "выступал за то, чтобы расследование проводила группа международных экспертов", и "категорически отверг" предложение России расследования Межгосударственным авиационным комитетом, контролирующим гражданскую авиацию в Содружестве Независимых Государств.

"Не секрет, что эта организация состоит в основном из российских чиновников и возглавляется российскими гражданами. Факторы объективности здесь не могут быть обеспечены в полной мере", - сказал Алиев.