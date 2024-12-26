NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Из-за разлива мазута планируется объявить режим ЧС федерального уровня - Аксенов

Нефтяное пятно в Черном море. Архив. 12.08.2021.
Нефтяное пятно в Черном море. Архив. 12.08.2021. Авторское право AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Malek FoudaEuronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу. Он проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива.

РЕКЛАМА

Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федерального ЧС. Об этом сообщил Сергей Аксенов, назначенный РФ глава аннексированного Крыма.

Ранее на территории Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня.

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе. В результате в Черное море вылилось более 4300 тонн тяжелого мазута. По словам официальных лиц, загрязнено около 55 км береговой линии.

Оба судна перевозили низкокачественный нефтепродукт, известный как мазут. Более 7500 человек, многие из которых - добровольцы, были направлены на спасение диких животных и очистку береговой линии от черной субстанции.

В МЧС России заявили, что с начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, в своем заявлении в Telegram сообщил, что по первоначальным расчетам большая часть нефти должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать ее в воде.

"Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются на поверхность. В результате их вымывает на наши пляжи", - говорит Кондратьев.

Мазут загрязнил песчаные пляжи Анапы, популярного летнего курорта. Кондратьев пообещал, что его администрация будет работать над тем, чтобы вернуть этому району былую славу, добавив, что главный приоритет - как можно быстрее очистить береговую линию.

В четверг 26 декабря в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий аварии.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Анапе введен режим ЧС из-за выброса мазута на береговую линию

Российское судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море

Экологическое бедствие из-за аварии танкеров с мазутом в Черном море