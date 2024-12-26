Из-за разлива мазута планируется объявить режим ЧС федерального уровня - Аксенов

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу. Он проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива.

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Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федерального ЧС. Об этом сообщил Сергей Аксенов, назначенный РФ глава аннексированного Крыма.

Ранее на территории Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня.

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе. В результате в Черное море вылилось более 4300 тонн тяжелого мазута. По словам официальных лиц, загрязнено около 55 км береговой линии.

Оба судна перевозили низкокачественный нефтепродукт, известный как мазут. Более 7500 человек, многие из которых - добровольцы, были направлены на спасение диких животных и очистку береговой линии от черной субстанции.

В МЧС России заявили, что с начала работ в Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 23,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены более 4300 человек, задействовано свыше 400 единиц техники.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, в своем заявлении в Telegram сообщил, что по первоначальным расчетам большая часть нефти должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать ее в воде.

"Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются на поверхность. В результате их вымывает на наши пляжи", - говорит Кондратьев.

Мазут загрязнил песчаные пляжи Анапы, популярного летнего курорта. Кондратьев пообещал, что его администрация будет работать над тем, чтобы вернуть этому району былую славу, добавив, что главный приоритет - как можно быстрее очистить береговую линию.

В четверг 26 декабря в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий аварии.