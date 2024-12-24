NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Комитет по этике Конгресса США: Мэтт Гетц "регулярно" платил за секс и принимал наркотики

Мэтт Гетц, 15 декабря 2024
Мэтт Гетц, 15 декабря 2024 Авторское право Yuki Iwamura/AP
Авторское право Yuki Iwamura/AP
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Комитет по этике Палаты представителей США обвинил республиканца Мэтта Гетца в том, что он платил женщинам за секс, в том числе 17-летней девушке. Согласно 37-страничному отчету, бывший конгрессмен также принимал наркотики.

РЕКЛАМА

Комитет по этике Палаты представителей обвинил бывшего представителя первого округа Флориды Мэтта Гетца в том, что он "регулярно" платил женщинам за секс, в том числе один раз несовершеннолетней девочке, говорится в новом докладе двухпартийного комитета.

37-страничный отчет содержит подробные сведения о том, что республиканец участвовал в "наполненных сексом" вечеринках и отпусках с 2017 по 2020 год, когда был членом Конгресса.

В заключении говорится, что Гетц нарушил множество законов штата, связанных с сексуальными проступками, за время своей работы в должности. Отчет содержит десятки страниц вещественных доказательств против Гетца, включая текстовые сообщения, финансовые записи, квитанции о поездках и онлайн-платежах.

Мэтт Гетц, 15 декабря 2024.
Мэтт Гетц, 15 декабря 2024.Yuki Iwamura/AP

Как сообщается, зачастую секретная двухпартийная комиссия расследует претензии к бывшему представителю Флориды с 2021 года.

"Комитет пришел к выводу, что имеются существенные доказательства того, что конгрессмен Гетц нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, изнасилование, употребление запрещенных веществ, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствование работе Конгресса", — говорится в докладе.

Гетц отрицает любые правонарушения и утверждает, что он невиновен, подчеркивая, что у него никогда не было секса с несовершеннолетними.

Республиканец отверг выводы комитета, добавив, что он состоял в долгосрочных отношениях с одной из женщин, которым, как указано в докладе, он платил в обмен на сексуальные услуги.

Помимо вовлечения в проституцию, комитет по этике обвиняет Гетца в принятии подарков, включая транспорт и проживание в поездке на Багамы в 2018 году, которые превышали разрешенные Конгрессом суммы.

В прошлом месяце избранный президент США Дональд Трамп вскоре после своей победы на президентских выборах 5 ноября выдвинул Гетца на пост генерального прокурора.

Мэтт Гетц, 31 октября 2024
Мэтт Гетц, 31 октября 2024Yuki Iwamura/AP

В тот же день Мэтт Гетц вышел в отставку, что вывело его из-под юрисдикции комитета, и снял свое имя с рассмотрения на пост генерального прокурора. Он заявил, что споры вокруг его имени стали несправедливым отвлекающим фактором для будущей администрации Трампа.

В понедельник Гетц подал иск, пытаясь заблокировать публикацию отчета. Его юридическая команда обвинила комиссию Палаты представителей США в попытке организовать беспрецедентный шаг и подчеркнула, что бывший конгрессмен не находится под их юрисдикцией после отставки.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Гейтц снял свою кандидатуру на пост генпрокурора США

Фон дер Ляйен "глубоко сожалеет" о решении США повысить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

"Европейские халявщики": американские чиновники раскритиковали Европу в секретном чате