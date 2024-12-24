Комитет по этике Палаты представителей США обвинил республиканца Мэтта Гетца в том, что он платил женщинам за секс, в том числе 17-летней девушке. Согласно 37-страничному отчету, бывший конгрессмен также принимал наркотики.

РЕКЛАМА

Комитет по этике Палаты представителей обвинил бывшего представителя первого округа Флориды Мэтта Гетца в том, что он "регулярно" платил женщинам за секс, в том числе один раз несовершеннолетней девочке, говорится в новом докладе двухпартийного комитета.

37-страничный отчет содержит подробные сведения о том, что республиканец участвовал в "наполненных сексом" вечеринках и отпусках с 2017 по 2020 год, когда был членом Конгресса.

В заключении говорится, что Гетц нарушил множество законов штата, связанных с сексуальными проступками, за время своей работы в должности. Отчет содержит десятки страниц вещественных доказательств против Гетца, включая текстовые сообщения, финансовые записи, квитанции о поездках и онлайн-платежах.

Мэтт Гетц, 15 декабря 2024. Yuki Iwamura/AP

Как сообщается, зачастую секретная двухпартийная комиссия расследует претензии к бывшему представителю Флориды с 2021 года.

"Комитет пришел к выводу, что имеются существенные доказательства того, что конгрессмен Гетц нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, изнасилование, употребление запрещенных веществ, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствование работе Конгресса", — говорится в докладе.

Гетц отрицает любые правонарушения и утверждает, что он невиновен, подчеркивая, что у него никогда не было секса с несовершеннолетними.

Республиканец отверг выводы комитета, добавив, что он состоял в долгосрочных отношениях с одной из женщин, которым, как указано в докладе, он платил в обмен на сексуальные услуги.

Помимо вовлечения в проституцию, комитет по этике обвиняет Гетца в принятии подарков, включая транспорт и проживание в поездке на Багамы в 2018 году, которые превышали разрешенные Конгрессом суммы.

В прошлом месяце избранный президент США Дональд Трамп вскоре после своей победы на президентских выборах 5 ноября выдвинул Гетца на пост генерального прокурора.

Мэтт Гетц, 31 октября 2024 Yuki Iwamura/AP

В тот же день Мэтт Гетц вышел в отставку, что вывело его из-под юрисдикции комитета, и снял свое имя с рассмотрения на пост генерального прокурора. Он заявил, что споры вокруг его имени стали несправедливым отвлекающим фактором для будущей администрации Трампа.

В понедельник Гетц подал иск, пытаясь заблокировать публикацию отчета. Его юридическая команда обвинила комиссию Палаты представителей США в попытке организовать беспрецедентный шаг и подчеркнула, что бывший конгрессмен не находится под их юрисдикцией после отставки.