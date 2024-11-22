Гейтц снял свою кандидатуру на пост генпрокурора США

By Euronews и AP

Дональд Трамп в качестве замены предложил свою сторонницу Пэм Бонди.

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Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейтц снял свою кандидатуру с выборов генерального прокурора США на фоне обвинений в употреблении наркотиков и интимных связях с несовершеннолетней, а также расследования о этому поводу в Палате представителей. Все обвинения он отрицает, минюст прекратил дело против него в прошлом году.

Обвинения поставили под сомнение возможность его утверждения на посту главного федерального правоохранителя страны.

Заявление республиканца последовало через день после встречи с сенаторами в попытке заручиться их поддержкой в утверждении его кандидатуры.

По словам Гейтца, бюрократическая волокита отвлекает от перехода к новой администрации в главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Министерство юстиции Трампа должно быть сформировано и готово с первого дня работы", - сказал он

Кандидатура Трампа на замену

Трамп выдвинул кандидатуру бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди в качестве своей замены.

"Пэм работала прокурором почти 20 лет, где она была очень жесткой по отношению к преступникам и делала улицы безопасными для семей Флориды", - написал избранный президент в посте на своей платформе Truth Social.

Бонди работала в первой администрации Трампа в качестве члена Комиссии по борьбе с опиоидами и злоупотреблением наркотиками.

Бывший прокурор Флориды Пэм Бонди Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

По словам Трампа, у Бонди есть опыт борьбы с преступностью, чтобы "сделать Америку снова безопасной".

Политическое будущее Гейтца остается неопределенным.

После того как его выбрали на пост генерального прокурора, он неожиданно покинул свой пост в конгрессе.

Этот шаг был воспринят как способ прекратить расследование по этическим соображениям в связи с обвинениями в сексуальных проступках.