By Abby Chitty и AP

Ранее этим термином Фемке Халсема охарактеризовала стычки футбольных фанатов после матча амстердамского "Аякса" с тель-авивским "Маккаби" и нападения на болельщиков израильского клуба.

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Мэр Амстердама выразила сожаление о том, что употребила слово "погром", говоря о нападениях на израильских футбольных фанатов, которые произошли в столице Нидерландов после матча между местным "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби" 7 ноября.

На следующий день после игры Фемке Халсема говорила прессе: "Мальчики на скутерах ездили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это были наезды и нападения. Я прекрасно понимаю, что это вызывает воспоминания о погромах".

На этот раз чиновница заявила, что отказывается от этого термина, добавив, что его начали использовать в политических целях не только на национальном, но и мировом уровне.

"Должна сказать, что в последующие дни я увидела, как слово "погром" стало очень политизированным и фактически превратилось в пропаганду. Израильское правительство говорит о палестинском погроме на улицах Амстердама. В политике в Гааге термин "погром" в основном используют для обозначения дискриминации марокканских амстердамцев, мусульман. Я не это имела ввиду. И я этого не хотела", - сказала Халсема нидерландским СМИ в воскресенье.

Отвечая на вопрос, будет ли она использовать этот термин снова, Халсема сказала: "Я не делала прямого сравнения, но сказала, что могу представить себе это чувство. И этим я хотела выразить скорбь. Но я не являюсь инструментом в национальной и международной политической борьбе".

Полиция сопровождает болельщиков тель-авивского "Маккаби" до станции метро, ведущей к стадиону "Аякс". InterVision/AP

Мэр также раскритиковала местные службы безопасности за то, что они не смогли предотвратить произошедшее.

Она также осудила Израиль за то, что он поспешил представить общественности инцидент в Амстердаме как нападение на израильтян, проигнорировав тот факт, что ещё матча фанаты "Маккаби" скандировали антиарабские лозунги и срывали палестинские флаги.

"Израиль застал нас врасплох. В три часа ночи (израильский) премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху уже вовсю комментировал произошедшее в Амстердаме, когда мы только собирали информацию", - сказала она в воскресном интервью.

Насилие до и после футбольного матча потрясло правительство Нидерландов, а министр финансов Нора Ашахбар в пятницу объявила о своей отставке на фоне критики со стороны лидера местных ультраправых Герта Вилдерса.

В прошлую среду Вилдерс обвинил в нападениях на израильских футбольных фанатов марокканцев, заявив, что в тот день "мусульмане охотились на евреев", и что это дело рук "марокканцев, которые хотят уничтожить евреев". Он потребовал, чтобы причастных, которые имеют двойное гражданство, депортировали.

Свой уход с поста министра уроженка Марокко Нора Ашахбар из центристской партии "Новый социальный договор" объяснила так: "Поляризующие нравы оказали на меня такое влияние, что я больше не могу или не хочу выполнять свою роль государственного секретаря".

"Поляризация в обществе опасна, потому что она подрывает связь между людьми. Из-за этого мы начинаем видеть друг в друге противников, а не сограждан", - говорится в её заявлении.