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Полиция задержала подозреваемого в причастности к гибели женщины в метро Нью-Йорка

Станция "Кони-Айленд — Стилуэлл-авеню", где произошел инцидент
Станция "Кони-Айленд — Стилуэлл-авеню", где произошел инцидент Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Мужчина поджег зажигалкой одежду уснувшей в метро женщины, сообщили в полиции Нью-Йорка. Она сгорела заживо. Подозреваемый задержан.

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Полиция арестовала мужчину, которого подозревает в причастности к гибели женщины в поезде нью-йоркского метро в воскресенье утром.

По словам представителей полиции, женщина, личность которой не установлена, задремала в вагоне поезда, стоявшего на станции метро "Кони-Айленд — Стилуэлл-авеню". В какой-то момент к ней подошел мужчина и поджёг её одежду.

Как сообщили на брифинге полицейские, перед этим "между ними не было никакого взаимодействия". Скорее всего, они даже не были знакомы друг с другом.

"Наши сотрудники увидели человека внутри вагона поезда, полностью охваченного пламенем", - рассказала на пресс-конференции комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, добавив, что у правоохранителей "не было причин считать подозреваемым" мужчину, сидевшего на скамейке на станции, когда они бросились на помощь.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

Полиция арестовала подозреваемого несколько часов спустя благодаря звонку на горячую линию людей, которые узнали его по снимкам, распространенным NYPD.

Американские СМИ пишут, что подозреваемый — 33-летний гражданин Гватемалы Сабастьян Сапета, который приехал в США около года назад.

Полиция выясняет личность жертвы и мотивы совершения преступления.

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