By Euronews

СБУ опубликовала перехваченный разговор российской медсестры с мужем, из которого следует, что войска КНДР, брошенные на помощь России в войне с Украиной, несут большие потери убитыми и ранеными

РЕКЛАМА

Более 200 раненых северокорейских солдат были доставлены недавно в российский госпиталь в Подмосковье. Это следует из перехваченного телефонного разговора российской медсестры, опубликованного Службой безопасности Украины в Telegram.

"Украинские силы обороны наносят серьезные потери российским и северокорейским подразделениям в Курской области", - говорится в сообщении.

"Все на одну рожу..."

Женщина рассказала, что солдаты КНДР получают приоритетное лечение в больничных палатах, в то время как раненые российские солдаты находятся в худших условиях.

"Освобождаем для них какие-то определенные палаты. Они что у нас такие привилегированные?" - возмущается медсестра одного из подмосковных госпиталей, которая якобы обращается к мужчине, предположительно ее мужу, воюющему в Харьковской области Украины.

"Они все на одну рожу. Как мы будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать. Какой-то зоопарк! - жалуется медсестра супругу. - Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно".

Женщина также сетует на языковой барьер: "Вообще, по-русски - ноль! Мы через переводчик с ними, они что-то говорят, а переводчик переводит не так. Как понять, что им надо обезбол сделать? Никак! Будут орать - значит болит. Скоро поговорить будет не с кем, будут на тарабарском своем что-то бормотать".

Медсестра также упоминает, что персоналу больницы запрещено пытаться говорить с азиатскими солдатами по-английски. "Им запрещено говорить по-английски. Поскольку они с севера, они с нами. А южане - с Америкой".

KNDK-katonák előre nyomulása a kurszki vonalon

Проблемы с коммуникацией между военными РФ и брошенными им на подмогу солдатами КНДР могут быть реальными - российская сторона не отрицает, что на каждые 30 корейских солдат приходится один переводчик, что создает безвыходные ситуации.

Большая потеря крови

По словам высокопоставленного американского чиновника, которого цитирует The New York Times, украинские войска нанесли тяжелые потери северокорейским войскам, воюющим вместе с Россией: "сотни" убитых и раненых. Солдаты КНДР, не имеющие боевого опыта, уязвимы перед ударами украинских войск по командным центрам и позициям пехоты.

Кирилл Буданов, глава Военной разведки Украины, сообщил, что на прошлой неделе северокорейские войска начали масштабные атаки в Курской области, где 94-й отдельной бригаде корейской армии, понесшей значительные потери, потребовалось подкрепление.

По данным Киева, численность северокорейских войск, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, в том числе 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.

Koreai tetemek a frontvonalon

Украинские военные, которые участвовали в боях с корейскими солдатами, говорят, что те дисциплинированы, но также склонны к моральным срывам из-за больших потерь.