NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Все на одну рожу!": русские медсестры не справляются с наплывом раненых северокорейцев

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын среди солдат
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын среди солдат Авторское право EURONEWS
Авторское право EURONEWS
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на венгерском языке

СБУ опубликовала перехваченный разговор российской медсестры с мужем, из которого следует, что войска КНДР, брошенные на помощь России в войне с Украиной, несут большие потери убитыми и ранеными

РЕКЛАМА

Более 200 раненых северокорейских солдат были доставлены недавно в российский госпиталь в Подмосковье. Это следует из перехваченного телефонного разговора российской медсестры, опубликованного Службой безопасности Украины в Telegram.

"Украинские силы обороны наносят серьезные потери российским и северокорейским подразделениям в Курской области", - говорится в сообщении.

"Все на одну рожу..."

Женщина рассказала, что солдаты КНДР получают приоритетное лечение в больничных палатах, в то время как раненые российские солдаты находятся в худших условиях.

"Освобождаем для них какие-то определенные палаты. Они что у нас такие привилегированные?" - возмущается медсестра одного из подмосковных госпиталей, которая якобы обращается к мужчине, предположительно ее мужу, воюющему в Харьковской области Украины.

"Они все на одну рожу. Как мы будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать. Какой-то зоопарк! - жалуется медсестра супругу. - Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно".

Женщина также сетует на языковой барьер: "Вообще, по-русски - ноль! Мы через переводчик с ними, они что-то говорят, а переводчик переводит не так. Как понять, что им надо обезбол сделать? Никак! Будут орать - значит болит. Скоро поговорить будет не с кем, будут на тарабарском своем что-то бормотать".

Медсестра также упоминает, что персоналу больницы запрещено пытаться говорить с азиатскими солдатами по-английски. "Им запрещено говорить по-английски. Поскольку они с севера, они с нами. А южане - с Америкой".

KNDK-katonák előre nyomulása a kurszki vonalon

Проблемы с коммуникацией между военными РФ и брошенными им на подмогу солдатами КНДР могут быть реальными - российская сторона не отрицает, что на каждые 30 корейских солдат приходится один переводчик, что создает безвыходные ситуации.

Большая потеря крови

По словам высокопоставленного американского чиновника, которого цитирует The New York Times, украинские войска нанесли тяжелые потери северокорейским войскам, воюющим вместе с Россией: "сотни" убитых и раненых. Солдаты КНДР, не имеющие боевого опыта, уязвимы перед ударами украинских войск по командным центрам и позициям пехоты.

Кирилл Буданов, глава Военной разведки Украины, сообщил, что на прошлой неделе северокорейские войска начали масштабные атаки в Курской области, где 94-й отдельной бригаде корейской армии, понесшей значительные потери, потребовалось подкрепление.

По данным Киева, численность северокорейских войск, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек, в том числе 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна.

Koreai tetemek a frontvonalon

Украинские военные, которые участвовали в боях с корейскими солдатами, говорят, что те дисциплинированы, но также склонны к моральным срывам из-за больших потерь.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина сообщает о потерях северокорейских войск в Курской области России

Жилые дома в Казани подверглись массированному удару украинских БПЛА

Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%