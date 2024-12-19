Фотография с Google Maps помогла раскрыть преступление в Испании

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Полиция Испании арестовала двух человек в провинции Сория по подозрению в причастности к исчезновению мужчины кубинского происхождения. В своем расследовании агенты использовали такие улики, как этот снимок с Google Maps, на котором видно, как один человек перевозит в багажнике своего автомобиля то, что может быть останками тела.

Фотография была сделана автомобилем Google Maps в муниципалитете Тахуэко в Сории, где проживает всего несколько десятков людей. Арестованными 12 ноября оказались женщина, которая была партнершей жертвы, и ее бывший любовник.

Об исчезновении мужчины заявил 23 ноября прошлого года его родственник, который получил сообщения от имени пропавшего, вызвавшие у него подозрения.

Власти обнаружили часть останков (которые, в отсутствие точной идентификации, похоже, принадлежат жертве), погребенных под землей на кладбище в муниципалитете Сентенера-де-Андалус, расположенном также в провинции Сория. Для этого пришлось использовать современные технические средства, говорится в заявлении Национальной полиции.

Расследование продолжается.