Словацкий премьер Фицо: "Украина не получит приглашение в НАТО"

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО.

Глава словацкого правительства сказал об этом выступая перед парламентским комитетом по европейским делам в Братиславе в среду.

Ранее Фицо заявлял, что не позволит Украине стать членом Североатлантического союза, пока он занимает пост премьера. По его словам, принятие Киева в НАТО может стать основанием для начала третьей мировой войны.

"Украина не будет приглашена в НАТО. Она потеряет треть своей территории. Там будут находиться иностранные военные силы. <...> Это моя позиция, которую никто не может изменить", - подчеркнул глава словацкого кабмина.

Фицо признал, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, но при этом обвинил Запад в том, что тот "загнал Украину в плохую ситуацию".

Эти комментарии прозвучали в преддверии поездки премьера на саммит ЕС, в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами в Брюсселе.

Известный своими пророссийскими взглядами Фицо стал премьер-министром в октябре прошлого года, после чего Словакия прекратила военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС в отношении России.

Украина считает, что полноправное членство в НАТО является "единственной реальной гарантией безопасности".

Президент Владимир Зеленский в октябре заявил в ответ на высказывания Фицо, что премьер-министр Словакии должен быть заинтересован в помощи Киеву, если не хочет, чтобы его страна непосредственно столкнулась с угрозой со стороны РФ.