NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Словацкий премьер Фицо: "Украина не получит приглашение в НАТО"

Роберт Фицо выступает против членства Украины в НАТО
Роберт Фицо выступает против членства Украины в НАТО Авторское право Darko Vojinovic/AP
Авторское право Darko Vojinovic/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Глава правительства Словакии повторил, что Украина не сможет стать членом НАТО. Ранее он признавал, что позиция по этому вопросу делает его "белой вороной" в ЕС.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО.

Глава словацкого правительства сказал об этом выступая перед парламентским комитетом по европейским делам в Братиславе в среду.

Ранее Фицо заявлял, что не позволит Украине стать членом Североатлантического союза, пока он занимает пост премьера. По его словам, принятие Киева в НАТО может стать основанием для начала третьей мировой войны.

"Украина не будет приглашена в НАТО. Она потеряет треть своей территории. Там будут находиться иностранные военные силы. <...> Это моя позиция, которую никто не может изменить", - подчеркнул глава словацкого кабмина.

Фицо признал, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, но при этом обвинил Запад в том, что тот "загнал Украину в плохую ситуацию".

Related

Эти комментарии прозвучали в преддверии поездки премьера на саммит ЕС, в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами в Брюсселе.

Известный своими пророссийскими взглядами Фицо стал премьер-министром в октябре прошлого года, после чего Словакия прекратила военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС в отношении России.

Украина считает, что полноправное членство в НАТО является "единственной реальной гарантией безопасности".

Президент Владимир Зеленский в октябре заявил в ответ на высказывания Фицо, что премьер-министр Словакии должен быть заинтересован в помощи Киеву, если не хочет, чтобы его страна непосредственно столкнулась с угрозой со стороны РФ.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путин и Фицо встретились "один на один" в Кремле

Лидеры ЕС согласовали позицию по Сирии на саммите в Брюсселе

Премьер-министр Словакии отвергает план ЕС по отказу от импорта российского газа к концу 2027 года