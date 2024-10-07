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Европа поощряет войну в Украине - об этом заявил премьер-министр Словакии на мемориальной церемонии в местечке Дукла и Свидник.

Роберт Фицо и президент Словацкой рспублики отмечали здесь 80-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, когда советские войска и 1-й Чехословацкий армейский корпус объединлись со словацкими повстанческими силами против армий Германии и Венгрии.

Церемония состоялась у памятника Чехословацкому корпусу в присутствии ветеранов войны. Как отмечают историки, Карпатско-Дуклинская операция стала одной самых кровопролитных во время Второй мировой, потребовала больших жертв по обе стороны линии фронта.

Мы приехали в Дуклу не для того, чтобы праздновать войну, страдания, смерть. Да, мне жаль, что у нас такая извращенная мода, особенно в Европе, где вместо того, чтобы прилагать усилия и прекратить бряцать оружием, даже в соседних государствах мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и видим важные материальные решения, которые только поощряют войну.. Образно говоря, можно пожелать, чтобы одна такая ракета разбила фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, черт возьми, идёт речь Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Ранее Фицо заявил в интервью телекомпании STVR, что не допустит вступления Украины в НАТО, пока находится у власти.

Лидер Словакии активно критиковал военную и финансовую поддержку Запада Украине с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в соседнюю страну.

"Я поручу законодателям, которые находятся под моим контролем как председателя (правящей) партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо в интервью телеканалу STVR в воскресенье.

"Вступление Украины в НАТО стало бы хорошим основанием для третьей мировой войны", - добавил Фицо, который с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину является критиком военной и финансовой поддержки Киева.

Заявления Фицо прозвучали незадолго до его встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде. По словам Фицо, как сообщают украинские СМИ, Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы.

Словацкий премьер-министр постоянно обвиняет Запад и США в разжигании бушующего конфликта, и возлагает вину на Европу.

"В соседней стране идет военный конфликт, где славяне убивают друг друга, а Европа в значительной степени поддерживает эти убийства, чего я просто не понимаю", - сказал Фицо в воскресенье.

В том же интервью Фицо сообщил, что планирует посетить Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

Фицо: Войну нельзя остановить военным путем

Ранее Роберт Фицо высказывался за восстановление отношений с Россией после окончания войны. Так же, по словам премьера Словакии, Братислава сильно заинтересована в дружественных отношениях с Украиной.

Фицо вернулся к власти в октябре 2023 года Фицо. Во время предвыборной кампании он говорил о том, что в Украину не будет отправлено "ни одного патрона". Однако согласно результатам расследования, опубликованным на прошлой неделе газетой Slovak Spectator, правительство Фицо экспортировало в Украину оружие, боеприпасы и другие материалы на сумму не менее 112 миллионов евро.

По словам Фицо, война в Украине продолжается только потому, что "ее поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени". Фицо подчеркнул, что проблему не решить военным путем.

Robert Fico and Vladimir Putin meeting in 2016. AP Photo

Ранее в этом году словацкие СМИ сообщили, что правительство Фицо подает жалобы на своих предшественников в связи с передачей истребителей Украине, утверждая, что она была осуществлена незаконно.

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Путь Украины в НАТО

Тем временем новый глава НАТО Марк Рютте, вступивший в должность на прошлой неделе, пообещал усилить поддержку Украины со стороны Запада. Свою первую поездку на посту генсекретаря альянса Рютте совершил в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Киев подал официальную заявку в НАТО 30 сентября 2022 года, через семь месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Несмотря на заявления высокопоставленных лиц о том, что Украина находится на необратимом пути в альянс, страна до сих пор не получила официального приглашения НАТО. Россия выступает против вступления Украины в НАТО, заявляя, что расширение альянса к российским границам - это серьезная угроза.