Глава правительства Словакии Роберт Фицо объявил о планах посетить Москву и пообещал, что не даст согласие на вступление Украины в НАТО, пока он будет премьером.
Европа поощряет войну в Украине - об этом заявил премьер-министр Словакии на мемориальной церемонии в местечке Дукла и Свидник.
Роберт Фицо и президент Словацкой рспублики отмечали здесь 80-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, когда советские войска и 1-й Чехословацкий армейский корпус объединлись со словацкими повстанческими силами против армий Германии и Венгрии.
Церемония состоялась у памятника Чехословацкому корпусу в присутствии ветеранов войны. Как отмечают историки, Карпатско-Дуклинская операция стала одной самых кровопролитных во время Второй мировой, потребовала больших жертв по обе стороны линии фронта.
Ранее Фицо заявил в интервью телекомпании STVR, что не допустит вступления Украины в НАТО, пока находится у власти.
Лидер Словакии активно критиковал военную и финансовую поддержку Запада Украине с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в соседнюю страну.
"Я поручу законодателям, которые находятся под моим контролем как председателя (правящей) партии Smer, никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО", - заявил Фицо в интервью телеканалу STVR в воскресенье.
"Вступление Украины в НАТО стало бы хорошим основанием для третьей мировой войны", - добавил Фицо, который с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину является критиком военной и финансовой поддержки Киева.
Заявления Фицо прозвучали незадолго до его встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде. По словам Фицо, как сообщают украинские СМИ, Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы.
Словацкий премьер-министр постоянно обвиняет Запад и США в разжигании бушующего конфликта, и возлагает вину на Европу.
"В соседней стране идет военный конфликт, где славяне убивают друг друга, а Европа в значительной степени поддерживает эти убийства, чего я просто не понимаю", - сказал Фицо в воскресенье.
В том же интервью Фицо сообщил, что планирует посетить Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны
Фицо: Войну нельзя остановить военным путем
Ранее Роберт Фицо высказывался за восстановление отношений с Россией после окончания войны. Так же, по словам премьера Словакии, Братислава сильно заинтересована в дружественных отношениях с Украиной.
Фицо вернулся к власти в октябре 2023 года Фицо. Во время предвыборной кампании он говорил о том, что в Украину не будет отправлено "ни одного патрона". Однако согласно результатам расследования, опубликованным на прошлой неделе газетой Slovak Spectator, правительство Фицо экспортировало в Украину оружие, боеприпасы и другие материалы на сумму не менее 112 миллионов евро.
По словам Фицо, война в Украине продолжается только потому, что "ее поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени". Фицо подчеркнул, что проблему не решить военным путем.
Ранее в этом году словацкие СМИ сообщили, что правительство Фицо подает жалобы на своих предшественников в связи с передачей истребителей Украине, утверждая, что она была осуществлена незаконно.
Путь Украины в НАТО
Тем временем новый глава НАТО Марк Рютте, вступивший в должность на прошлой неделе, пообещал усилить поддержку Украины со стороны Запада. Свою первую поездку на посту генсекретаря альянса Рютте совершил в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Киев подал официальную заявку в НАТО 30 сентября 2022 года, через семь месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Несмотря на заявления высокопоставленных лиц о том, что Украина находится на необратимом пути в альянс, страна до сих пор не получила официального приглашения НАТО. Россия выступает против вступления Украины в НАТО, заявляя, что расширение альянса к российским границам - это серьезная угроза.