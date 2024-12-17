Стрельба в школе Мэдисона: девушка убила двоих и застрелилась

By Euronews и AP

Полиция установила личность 15-летней ученицы, устроившей стрельбу в школе в американском штате Висконсин. Ее мотивы пока неясны.

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Полицейский департамент Мэдисона (штат Висконсин) установил личность стрелявшего в христианской школе Abundant Life в понедельник вечером. Речь идет о 15-летней Натали Рупноу, ученице этого заведения. Девушка предпочитала, чтобы друзья называли ее Саманта.

По уточнённым данным, в школе погибли три человека: учитель, ученик и сама Натали. Она выстрелила в себя и умерла по дороге в больницу. Еще шестеро госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, в том числе и жизнеугрожающими. Начальник полиции Мэдисона Шон Барн сообщает, что занят восстановлением цепочки событий. Он рассказал, что в службу спасения 911 позвонил ученик второго класса и что полиция через считанные минуты была у школы.

Мотивы девушки пока неясны. Полиция сообщила, что семья Натали сотрудничает с властями, в доме был проведен обыск, опрошены близкие и знакомые девушки. "Мы не будем торопиться и сделаем все, что в наших силах",- пообещал Барн, обратив внимание на то, что семья Натали "тоже переживает потерю".

В последние годы в США отмечен рост числа случаев "скулшутинга" - стрельбы в учебных заведениях. В 2024-м таких эпизодов было 323, то есть почти по одному в день.

Вся информация о стрельбе в школах хранится в базе данных K-12 . Из нее следует, что самый высокий показатель нападений пришелся на 2023 год - 349 эпизодов.