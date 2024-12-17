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Ситуация на Майотте остаётся сложной

Фото Министерства внутренних дел Франции: спасатели и жители разрушенного района Майотты после циклона "Шидо", 17 декабря 2024 г.
Фото Министерства внутренних дел Франции: спасатели и жители разрушенного района Майотты после циклона "Шидо", 17 декабря 2024 г. Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Через три дня после того, как над французским заморским департаментом Майотта пронёсся циклон "Шидо", ситуация здесь остаётся сложной. Погибшими, по официальным данным, считаются 21 человек, но местные власти уверены, что счёт жертв будет идти на сотни, если не на тысячи.

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Через три дня после того, как над французским заморским департаментом Майотта пронёсся циклон "Шидо", ситуация здесь остаётся сложной.

Погибшими, по официальным данным, считаются 21 человек, но местные власти уверены, что счёт жертв будет идти на сотни, если не на тысячи. Выступая в Национальной ассамблее во вторник, премьер-министр Франсуа Байру заявил, что раненых полторы тысячи, 200 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККП) заявила, что "потеряла связь с более, чем 200 волонтёрами", работавшими на Майотте.

На острове введён ночной комендантский час. Министерство внутренних дел объявило, что на архипелаге запрещено передвижение с 22 часов вечера до 4-х утра, чтобы предотвратить грабежи. В связи с этим и.о. главы МВД Брюно Ретайо заявил, что "миграционный вопрос" должен стать "национальным приоритетом", поскольку "мы не сможем восстановить Майотту, не решив его".

На опустошённом стихией архипелаге назревает риск эпидемий и "голода", добавил Ретайо. Президент совета департамента Бен Исса Усени подтвердил уничтожение банановых плантаций и повсеместное повреждение водопровода.

Помощь пострадавшему от циклона острову доставляется самолетом с близлежащей французской территории Реюньон. На борту лайнера - ящики с бутилированной водой, продукты питания, медикаменты, оборудование для полевого госпиталя, наборы для очистки воды

Почти 70% населения Майотты серьезно пострадало, целые кварталы превращены в руины. "Столкнувшись с этой трагедией, которая потрясает каждого из нас, я объявлю национальный траур", - объявил Эммануэль Макрон в понедельник вечером после заседания кризисного штаба. Глава государства сообщил, что "в ближайшие дни" отправится на Майотту, чтобы "поддержать" население и мобилизованных на ликвидацию последствий 800 резервистов. Премьер-министр Франсуа Байру также пообещал посетить архипелаг, чтобы оценить "потребности в реконструкции".

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