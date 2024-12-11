ЧМ по футболу 2030 года пройдет в Португалии, Испании и Марокко, а 2034 - в Саудовской Аравии (ФИФА)

By Euronews

Конгресс ФИФА утвердил проведение чемпионата мира 2030 года в Португалии, Испании и Марокко, а 2034 - в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия была официально утверждена ФИФА в качестве хозяйки xемпионата мира по футболу среди мужчин в 2034 году.

Заявку королевства, которая была единственной, аплодисментами одобрили более чем 200 федераций-членов ФИФА. Они приняли участие в онлайн-совещании, которое провел в среду в Цюрихе президент организации Джанни Инфантино.

Это решение было совмещено с утверждением единственного кандидата на проведение чемпионата мира 2030 года. Испания, Португалия и Марокко станут соорганизаторами проекта из шести стран, а еще по одному матчу турнира их 104 игр пройдет в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

ЧМ-2030 будет приурочен к столетней годовщине проведения Уругваем первого чемпионата мира по футболу в 1930 году.

Награда для Саудовской Аравии

Утверждение заявки Саудовской Аравии стала для богатого нефтью королевства, управляемого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и тратящего огромные средства на развитие спорта, бесценной наградой.

Критики этого решения, отмечают, что оно завершило непрозрачный 15-месячный процесс рассмотрения заявок, который президент ФИФА Джанни Инфантино помог направить в пользу Саудовской Аравии, не замечая предупреждений правозащитных групп, которые говорят о том, что организация турнира поставит под угрозу жизни рабочих-мигрантов.

Представители ФИФА и Саудовской Аравии, со своей стороны утверждают, что проведение чемпионата мира в 2034 году может ускорить перемены, включая расширение свобод и прав женщин.

Королевство планирует потратить десятки миллиардов долларов на проекты, связанные с организацией турнира, в рамках масштабной программы Vision 2030, направленной на модернизацию саудовского общества и экономики.

В прошлом году ФИФА приняла план трех континентов по проведению чемпионата мира по футболу 2030 года, возглавляемый Испанией, Португалией и Марокко. В среду эта заявка также получила одобрение.