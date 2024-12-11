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Протесты в Грузии продолжаются, полиция действует жёстче

Петарды взрываются у здания парламента в Тбилиси во время акции протеста 8 декабря 2024 г.
Петарды взрываются у здания парламента в Тбилиси во время акции протеста 8 декабря 2024 г. Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Больше 400 человек были задержаны во время антиправительственных демонстраций в Грузии, по данным властей. В отношении десятков из них возбуждены уголовные дела. Правозащитники сигнализируют о полицейском насилии.

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Слезоточивый газ, дубинки, аресты, обыски, полиция действует всё жёстче по отношению к грузинским протестующим. Но те продолжают выходить на манифестации против приостановки переговоров об интеграции Грузии в ЕС.

Власти сообщили о задержании больше 400 демонстрантов. Против 30 из них возбуждены уголовные дела.

Тамта Дзвелая, корреспондент Euronews:

"Масштабные проевропейские демонстрации не утихают в Грузии 13-й день подряд. В Тбилиси и других городах страны люди протестуют против решения властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Ведущий импульс исходит от граждан, а не от оппозиционных партий. В понедельник протестующие изложили три основных требования. Их напечатали на листовках и распространили.

Это проведение новых парламентских выборов, освобождение лиц, задержанных во время акций протеста, и введение санкций в отношении виновных. Вот что требуют демонстранты. За последние 12 дней в Грузии были задержаны сотни людей, как во время протестов, так и после них. По данным грузинских правозащитников, многие задержанные подвергались пыткам".

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