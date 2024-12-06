"Я не вернусь в СССР": протестующие в Грузии говорят о своих мотивах

By Euronews

Тбилиси и другие города Грузии сотрясают акции протеста - после заявления главы правительства о замораживании переговоров о евроинтеграции на четыре года.

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В Грузии через месяц с лишним после выборов, расколовших общество, протесты активизировались, а реакция правоохранителей ужесточилась. Толчком к повышению градуса противостояния стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о временном отказе кабинета от переговоров по интеграции страны в ЕС.

Мариам Кухилава, корреспондент Euronews в Тбилиси, рассказывает: "Грузинский народ протестует против заявления партии "Грузинская мечта" о том, что вопрос о вступлении в Евросоюз снимут с повестки до 2028 года. За неделю более 400 протестующих подверглись нападениям и арестам, около 50 журналистов получили ранения. Лидеры и активисты оппозиции также подвергаются арестам. Полицейские следователи врывались в дома и офисы оппозиционных партий и активистов, причем некоторые обыски, как сообщается, проводились без присутствия свидетелей. На этом фоне уволились некоторые сотрудники государственных учреждений".

Почему, несмотря на репрессии, люди продолжают приходить на митинги? "Я никогда не вернусь в свое детство, никогда не вернусь в СССР, - рассказывает жительница Тбилиси. - Мой сын родился в свободной стране. И все эти дети (демонстранты - прим).такие сильные, намного сильнее нас! Они будут бороться и добьются успеха, я верю".

"Я юрист и наблюдаю, как каждый день мою профессию сводят на нет своими действиями правоохранители на улицах", - вот еще один мотив, озвученный молодым мужчиной, участником акции протеста.

Оппозиция и президент Грузии обвиняют правящую партию, объявившую о победе на выборах, в фальсификации результатов при поддержке России и добиваются расследования и созыва новых выборов.