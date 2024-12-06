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Землетрясение магнитудой 7,0 затронуло большую территорию северной Калифорнии, вызвав кратковременное предупреждение о цунами. 5,3 миллиона человек на западном побережье США получили такие сообщения, а также призыв укрыться на возвышенности.

Землетрясение произошло в 10:44 утра по местному времени к западу от Ферндейла, небольшого города в прибрежном округе Гумбольдт, примерно в 209 км от границы с Орегоном, сообщила Геологическая служба США.

Толчки ощущались и на юге, в Сан-Франциско, примерно в 435 км от эпицентра. За главным ударом последовало несколько более мелких афтершоков.

Сообщений о серьезных разрушениях или травмах в результате землетрясения, одного из самых мощных в Калифорнии с 2019 году не поступало. Тогда, пять лет назад, в Риджкресте произошло землетрясение магнитудой 7,1, .

Предупреждение о цунами действовало около часа. Его зона охвата была почти 805 км побережья, от края калифорнийского залива Монтерей на север до Орегона.

"Это было сильное землетрясение, наше здание тряслось. Мы в порядке, но сейчас мне нужно навести порядок", - сказала Джули Крайтцер, хозяйка магазина Golden Gait Mercantile, где продаются продукты, товары и сувениры, известный во Ферндейле.

В 2022 году в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого тысячи людей остались без электричества и воды.

Хозяин магазина в Рио Делл убирает разбитое стекло, 5 December, 2024 Savana Robinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Северо-западный регион Калифорнии - самая сейсмически активная часть штата, поскольку именно здесь сходятся три тектонические плиты",- объяснила сейсмолог Люси Джонс на платформе BlueSky в социальных сетях.

Вскоре после землетрясения телефоны жителей Северной Калифорнии получили предупреждения о цунами от Национальной метеорологической службы, которое гласило: "Серия мощных волн и сильных течений может обрушиться на побережье вблизи вас. Вы в опасности. Отойдите от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь страны. Держитесь подальше от побережья, пока местные власти не скажут, что возвращаться можно".