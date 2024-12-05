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В Калифорнии произошло сильное землетрясение, вызвав угрозу цунами

По данным Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, в 63 км к западу от города Петролиа
По данным Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, в 63 км к западу от города Петролиа Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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У берегов Калифорнии произошло мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в Атлантическом океане, в 63 км к западу от города Петролиа

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В Северной Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3, власти выпустили предупреждение о цунами.

Как сообщила Геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы в 10:44 утра к западу от Ферндейла, небольшого города в прибрежном округе Гумбольдт недалеко от границы с Орегоном.

Они ощущались вплоть до Сан-Франциско, где жители в течение нескольких секунд чувствовали колебания. За ними последовали более мелкие афтершоки.

Система скоростных электропоездов BART приостановила движение во всех направлениях по подводному туннелю между Сан-Франциско и Оклендом.

Посетители зоопарка Сан-Франциско были эвакуированы, животных обезопасили, а персонал переместили на возвышенность.

Национальная метеорологическая служба передала по всей Северной Калифорнии следующее предупреждение: "Серия мощных волн и сильных течений может обрушиться на побережье вблизи вас. Вы в опасности. Удалитесь от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь страны. Держитесь подальше от побережья, пока местные власти не скажут, что можно возвращаться можно".

Позднее угроза цунами была отменена.

Это предупреждение охватило более 5 миллионов человек. По оценкам Геологической службы США, более 1,3 миллиона человек живут достаточно близко к месту землетрясения, чтобы почувствовать его.

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