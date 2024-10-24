Президенты Польши и Южной Кореи проводят переговоры на фоне растущих угроз со стороны Пхеньяна

By Euronews

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Президент Польши Анджей Дуда встречается в Сеуле со своим коллегой Юн Сок Ёлем. В центре переговоров - безопасность Корейского полуострова и глобальная безопасность.

Четырехдневный визит Дуды в Южную Корею проходит в особом контексте; после того, как НАТО и США подтвердили, что Северная Корея направила несколько тысяч своих военных в Россию для оказания помощи в войне против Украины. А десять дней назад КНДР взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею.

Как сообщило информационное агентство "Рёнхап", Южная Корея может направить в Украину оружие и специалистов из-за углубления военного сотрудничества России и КНДР.

"Если военное партнерство Москвы и Пхеньяна продолжится, Сеул будет поэтапно применять меры. Среди возможных сценариев – передача оружия Киеву для обороны и нападения", - заявил чиновник из офиса президента.

В среду Польша и Южная Корея договорились расширить сотрудничество в сфере обороны. Недавно Сеул подписал соглашение с Польшей о закупке дронов-камикадзе для противодействия растущей угрозы со стороны Пхеньяна.