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В Венгрии за 1,8 млн евро построили детский сад на 12 мест: Брюссель начал расследование

Детский сад, строительство которого обошлось в сотни тысяч евро, рассчитан всего на 12 детей
Детский сад, строительство которого обошлось в сотни тысяч евро, рассчитан всего на 12 детей Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Zoltan Siposhegyi
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После обращения независимого депутата парламента Венгрии Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование относительно предполагаемых нарушений при строительстве детсада в деревне Казар.

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Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследование в связи с возможными нарушениями при строительстве детского сада в Венгрии, стоимость которого составила около 1,8 миллиона евро.

Как выяснилось, детсад рассчитан всего на 12 мест.

Учреждение начало работу в сентябре, и согласно некоторым подсчетам, на каждого ребенка таким образом приходится около 150 000 евро из средств ЕС, что превышает стоимость большого семейного дома в деревне, где открылся детсад.

Независимый депутат венгерского парламента Акош Хадхази считает, что часть выделенных из фондов ЕС денег была украдена.

"Очевидно, что это кража. Если мы посмотрим, у кого еще они запрашивали предложения, то легко обнаружим связь между строительной компанией и другими участниками тендера. Конечно, это была не настоящая государственная закупка, а манипулируемая закупка", - заявил Хадхази.

Az OLAF is vizsgálja a kazári világrekorder, 677 millióból (!!) épített 12 fős (!) mini bölcsőde ügyét. Mégegyszer:...

Posted by Hadházy Ákos on Monday, November 11, 2024

Сотрудники Европейского бюро по борьбе с мошенничеством приступили к расследованию на прошлой неделе.

При этом венгерская полиция начала отдельное расследование после сообщений о том, что один из друзей главы местной администрации якобы получил более миллиона евро на создание прудов для разведения рыбы, но не отчитался о проделанной работе и расходовании средств.

Нам удалось связаться с главой деревни Акошем Гече по телефону, но он не пожелал давать комментарии перед камерой, заявив, что не доверяет СМИ.

Он подтвердил, что расследование возможного завышения цен уже началось и что сделает заявление только после его завершения.

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