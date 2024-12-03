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В Лондон приняли премьера Греции. Поднимался ли вопрос о статуях Парфенона?

Мицотакис - Стармер на пороге Даунинг-стрит
Мицотакис - Стармер на пороге Даунинг-стрит Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews и ASSOCIATED PRESS, ERT
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на греческом языке

Источники: Кир Стармер обещал "не стоять на пути" договорённостей Греции с Британским музеем по поводу статуй Парфенона.

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Премьер-министр Великобритании не намерен препятствовать заключению соглашения по скульптурам Парфенона, заявили источники в греческом правительстве по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера со своим греческим коллегой. Одновременно пресс-секретарь Стармера заявил журналистам, что позиция Лондона в отношении бесценного мрамора не изменилась и что этот вопрос остается в компетенции Британского музея.

Известно, что встреча Стармера и Кириакоса Мицотакиса на Даунинг-стрит длилась около 40 минут, стороны, судя по информации пресс-службы, говорили главным образом о поддержке Украины и прекращении огня в секторе Газа.

Стармер - Мицотакис на пороге Даунинг-стрит.
Стармер - Мицотакис на пороге Даунинг-стрит.Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Судьба скульптур Парфенона в повестке дня официально не значилась, но источники указывают, что Стармер дал понять гостю, что не будет стоять на пути возможной сделки между Афинами и Британским музеем.

Мраморные скульптуры Парфенона были вывезены из Афин дипломатом и поклонником искусства лордом Элгином в XIX веке и с тех пор находятся в Британском музее. Речь идет о 75-метровом фризе, 15 мраморных плитах с изображениями и 17 скульптурах.

Афины не раз заявляли, что вывезенные сокровища должны быть возвращены. Спор об их судьбе ранее привел к дипломатическому скандалу и отмене запланированной встречи Мицотакиса с прежним премьером Великобритании Риши Сунаком. В Лондоне считают, что в свое время статуи были приобретены законно. Британскому музею запрещено возвращать скульптуры, но его руководство обсуждало с Грецией компромиссный вариант - например, долгосрочную аренду.

По окончании сегодняшней встречи н Даунинг-стрит консерваторы обрушились на Стармера с критикой, обвинив его в намерениях уступить. Согласно опросу YouGov, 53% британских избирателей выступают за возвращение скульптур в Грецию, 24% - против, 23 % ответили "не знаю".

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