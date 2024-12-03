Парламент Абхазии отклонил соглашение о российских инвестициях

By Euronews

Депутаты абхазского парламента не ратифицировали инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшие в прошлом месяце массовые протесты

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Парламент самопровозглашенной кавказской республики Абхазия во вторник проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое месяц назад вызвало протесты и беспорядки и привело к отставке президента Аслана Бжании.

Лидеры оппозиции выступили против соглашения, опасаясь, что оно даст возможность богатым российским компаниям и частным лицам скупать землю и недвижимость на привлекательном черноморском побережье.

Против ратификации документа проголосовал 21 депутат, двое воздержались. Всего на заседании парламента присутствовали 23 депутата из 35.

Соглашение о российских инвестициях было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган.

Абхазские власти подчеркивали, что соглашение направлено на привлечение российских инвестиций в экономику республики - в частности, в сельское хозяйство, обрабатывающее производство и туризм. Предусматривалось также развитие инфраструктуры, включая газоснабжение, водоснабжение и транспорт.

Соглашение с Россией вызвало массовые протесты в Абхазии AP/Information Center of the President of the Republic of Abkhazia

Оппозиция считает, что некоторые положения документа ставят местный бизнес в проигрышные условия и подрывают интересы Абхазии.

11 ноября после задержания нескольких представителей оппозиционеров в республике вспыхнули массовые протесты, взывавшие отставку Бжании. Выборы нового главы Абхазии назначены на 15 февраля.

Россия признала Абхазию и другой отколовшийся от Грузии регион, Южную Осетию, независимыми государствами в 2008 году. Она держит войска в обоих регионах и поддерживает их экономику.

Большинство стран мира признают Абхазию частью Грузии, от которой она отделилась во время войн в начале 1990-х годов.