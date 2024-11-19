Президент Абхазии подал в отставку

By euronews

Президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания подал в оставку, но отзовет заявление, если протестующие не покинут во вторник правительственные здания в Сухуми.

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Президент Абхазии Аслан Бжания принял решение подать в отставку. Это произошло на фоне массовых протестов, в ходе которых оппозиция 15 ноября заняла комплекс правительственных зданий в Сухуми, а сам Бжания покинул столицу самопровозглашенной республики.

При этом, согласно соглашению, достигнутому сторонами в ходе переговоров, оппозция должна освободить во вторник все правительственные здания. В противном случае заявление об отставке будет отозвано. Вместе с Бжанией уходит со своего поста и премьер-министр Александр Анкваб.

Исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба, премьера - экс-спикер парламента Валерий Бганба. При этом ранее Бжания, предлагая подать в отставку, ставил одним из условий - свое участие в следующих президентских выборах.

Протесты вспыхнули на фоне "инвестиционного соглашения" между Абхазией и Россией, которое в пятницу должен был рассмотреть парламент. В рамках этого соглашения российские компания могли реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.

Оппозиция считает, что рост бесконтрольной застройки поднимет цены на жилье, ущемляя права местного населения перед состоятельными россиянами.

Один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты, Адгур Ардзинба заявил, что в республике уже есть инвестиционный закон от 2014 года, в котором предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы. И, по его словам, новое соглашение призвано узаконить продажу апартаментов, что губительно скажется на экономическом суверенитете Абхазии.

Большая часть Абхазии отделилась от Грузии в ходе боевых действий, которые закончились в 1993 году, а Грузия потеряла контроль над остальной территорией в короткой войне с Россией в 2008 году.