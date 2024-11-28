NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В центральной части Газы из-за нехватки воды и муки закрываются пекарни

Жители Дейр-эль-Балаха получают хлеб. Сектор Газа. 21.11.2024.
Жители Дейр-эль-Балаха получают хлеб. Сектор Газа. 21.11.2024. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Evelyn Ann-Marie DomEuronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На север сектора Газа, где ЦАХАЛ расширил операцию, почти не поступает гуманитарная помощь. В центральной части Газы закрываются пекарни.

РЕКЛАМА

ООН не перестает напоминать о тяжелом гуманитарном кризисе в секторе Газа. Такие огромные очереди выстраиваются возле пекарни в Дейр-эль-Балахе.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что в центральной части Газы пекарни закрываются из-за нехватки топлива, воды и муки.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсекретаря ООН: "Всемирная продовольственная программа сообщает, что все пекарни в центральной части Газы закрываются из-за острой нехватки поставок. Хлеб — спасательный круг для многих семей в Газе. Зачастую это единственная еда, к которой люди могут получить доступ. Теперь даже она становится недоступной".

Ранее на этой неделе Израиль и ливанская шиитская группировка "Хезболлах" договорились о прекращении огня. Многие надеются, что это соглашение также приведет к перемирию в секторе Газа, где война длится уже почти 14 месяцев.

Тем временем сотни палестинцев покидают север Газы, поскольку ЦАХАЛ расширил операцию против боевиков ХАМАС в этой части анклава. Гуманитарная помощь сюда почти не поступает. Эксперты по продовольственной безопасности ранее предупреждали, что голод здесь неминуем.

В письменном заявлении Oxfam говорится, что Израиль заблокировал доставку НПО и другими гуманитарными организациями жизненно важной помощи на север Газы, в результате чего около 50-75 тысяч человек остались без доступа к продовольствию, воде и электроэнергии.

По словам сотрудника Oxfam, "север Газы отрезан. В Джебалии, Бейт-Лахии, Бейт-Хануне только хаос и неразбериха, голод и смерть".

Oxfam заявляет, что сейчас в палестинский анклав прибывают ежедневно лишь десятки грузовиков с гуманитарной помощью, в то время как раньше каждый день пропускали сотни фур.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" вступило в силу

Ливанцы ликуют в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах"

В результате ударов ЦАХАЛ по Газе за сутки погибли более 80 человек - СМИ, связанные с ХАМАС