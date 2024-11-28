В центральной части Газы из-за нехватки воды и муки закрываются пекарни

На север сектора Газа, где ЦАХАЛ расширил операцию, почти не поступает гуманитарная помощь. В центральной части Газы закрываются пекарни.

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ООН не перестает напоминать о тяжелом гуманитарном кризисе в секторе Газа. Такие огромные очереди выстраиваются возле пекарни в Дейр-эль-Балахе.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что в центральной части Газы пекарни закрываются из-за нехватки топлива, воды и муки.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсекретаря ООН: "Всемирная продовольственная программа сообщает, что все пекарни в центральной части Газы закрываются из-за острой нехватки поставок. Хлеб — спасательный круг для многих семей в Газе. Зачастую это единственная еда, к которой люди могут получить доступ. Теперь даже она становится недоступной".

Ранее на этой неделе Израиль и ливанская шиитская группировка "Хезболлах" договорились о прекращении огня. Многие надеются, что это соглашение также приведет к перемирию в секторе Газа, где война длится уже почти 14 месяцев.

Тем временем сотни палестинцев покидают север Газы, поскольку ЦАХАЛ расширил операцию против боевиков ХАМАС в этой части анклава. Гуманитарная помощь сюда почти не поступает. Эксперты по продовольственной безопасности ранее предупреждали, что голод здесь неминуем.

В письменном заявлении Oxfam говорится, что Израиль заблокировал доставку НПО и другими гуманитарными организациями жизненно важной помощи на север Газы, в результате чего около 50-75 тысяч человек остались без доступа к продовольствию, воде и электроэнергии.

По словам сотрудника Oxfam, "север Газы отрезан. В Джебалии, Бейт-Лахии, Бейт-Хануне только хаос и неразбериха, голод и смерть".

Oxfam заявляет, что сейчас в палестинский анклав прибывают ежедневно лишь десятки грузовиков с гуманитарной помощью, в то время как раньше каждый день пропускали сотни фур.